Toyota accelera sull'idrogeno: pronti gli aiuti per 5 territori europei

Sbloccare il potenziale dell’idrogeno nei territori che hanno già avviato la transizione, ma che faticano a trovare una stabilità economica e operativa nel lungo periodo. È questo l’obiettivo della European Hydrogen Regions Initiative (EHRI), la nuova operazione lanciata da Toyota Mobility Foundation per selezionare fino a cinque realtà europee e supportarle nella creazione di filiere locali integrate.

Supporto strategico dalla produzione all’utilizzo

I fondi e l’affiancamento non andranno a chi comincia oggi da zero. L’iniziativa è pensata appositamente per città, regioni e stakeholder locali che hanno già una macchina avviata, ma si trovano in un vicolo cieco quando si tratta di rendere il piano autonomo e sostenibile sul lungo periodo.

Chi supererà le selezioni avrà a disposizione un team di esperti per un supporto tecnico e operativo concreto, capace di coprire ogni passaggio: si partirà dalla produzione della risorsa energetica e dalla sua distribuzione, per arrivare fino all’effettiva messa in strada nei servizi di trasporto locali. I valutatori di Toyota metteranno in cima alla lista i progetti con una ricaduta reale e immediata sulle comunità coinvolte, a patto che il modello sia facilmente esportabile in altre aree d’Europa.

Il traguardo della neutralità carbonica fissato al 2040

Questo bando è un pilastro della strategia della Toyota Mobility Foundation, nata nel 2014 con l’idea di spingere una mobilità che non escluda nessuno e che rispetti l’ambiente. Si tratta di un’azione concreta che si inserisce nella tabella di marcia del gruppo automobilistico, deciso ad azzerare le emissioni di carbonio in Europa entro il 2040.

Iscrizioni aperte: i dettagli e il partner tecnico

C’è tempo fino al 31 luglio per inviare la propria candidatura. Per analizzare i dossier e scegliere i profili più adatti, la fondazione ha deciso di affidarsi alle competenze di Spilett GmbH. La società di consulenza, che ha sede a Berlino, collabora da tempo con il brand e si occupa nello specifico di studiare e mappare le reti logistiche legate proprio all’idrogeno.