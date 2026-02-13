Roma, stangata sulle auto elettriche: pass da 1.000 euro per la ZTL. Divampano le polemiche

Come prevedibile, il progetto del Comune di Roma di mettere a pagamento l’accesso alla ZTL Centro anche alle auto elettriche, salvi comunque i residenti, con un pass annuale da 1.000 euro, ha fatto divampare le polemiche, tanto che addirittura sarebbe già pronta una class action per annullare il provvedimento.

SI VUOLE DECONGESTIONARE IL CENTRO STORICO

Il provvedimento con la firma dell’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, andrà all’esame della Giunta entro il mese di febbraio insieme al provvedimento sullo stop alla sosta gratuita nelle strisce blu per le vetture mild hybrid. L’obiettivo, come abbiamo scritto, è quello di decongestionare il centro storico. Il numero delle auto elettriche sta aumentando e così pure le domande per l’accesso alla ZTL. Crescita che sta incidendo sulla congestione del traffico e sulla disponibilità di stalli di sosta.

LE POLEMICHE

Come prevedibile, l’annuncio ha fatto discutere. C’è chi ovviamente ha apprezzato la decisione, tra cui Legambiente Lazio, ma non mancano, anzi sono decisamente tante, le polemiche. Marco Perissa, deputato e numero uno di FdI a Roma, all’interno di un’intervista con il Corriere della Sera parla di una misura per fare cassa. “Invocano il green deal poi fanno pagare le macchine comprate per non inquinare“. Ci sono preoccupazioni da parte di Fiepet-Confesercenti che teme che il provvedimento possa andare ad impattare fortemente in modo negativo sull’economia della città in particolare per le attività di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie del centro storico.

Dubbi anche da Assoturismo secondo cui la “missione del Campidoglio è quella di trovare soldi e ancora soldi senza un piano organico e serio di riforme condivise con noi categorie“. Cna Roma chiede un chiarimento immediato in quanto il provvedimento sui veicoli elettrici penalizza imprese e artigiani che hanno investito nella transizione ecologica.

Molte imprese – dall’impiantistica alla manutenzione, dalle attività di produzione alla logistica leggera – operano quotidianamente nel perimetro della Ztl per garantire servizi essenziali a famiglie e aziende. Ogni restrizione aggiuntiva comporta aumento dei costi di gestione, difficoltà organizzative e perdita di competitività.

Dubbi anche da parte di molti cittadini secondo cui il provvedimento scoraggerà l’acquisto di nuove auto elettriche.

CLASS ACTION

Come riporta Roma Today, sarebbe in arrivo anche una Class Action contro il pass da 1.000 euro sulle auto elettriche. Class action nata per impugnare la delibera ed annullare il provvedimento che è stata annunciata l’avvocato Sebastiano Russo che in passato aveva vinto una causa con il Comune di Roma sull’ingresso gratuito delle auto ibride nelle zone a traffico limitato della città. Insomma, una delibera che farà discutere ancora per diverso tempo. In ogni caso, il Campidoglio va dritto per la sua strada.