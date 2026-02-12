ZTL centro a Roma, per le auto elettriche pass annuale di 1.000 euro per circolare

Il Comune di Roma continua a voler rivoluzionare la ZTL Centro storico e dopo aver introdotto le nuove “Zone 30” sono in arrivo due importanti novità. L’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha infatti firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti all’esame della Giunta entro febbraio. La prima novità sta facendo già molto discutere e riguarda l’istituzione di permesso annuale a pagamento per i veicoli elettrici in sostituzione dell’attuale regime di libero accesso gratuito. Insomma, 1.000 euro per entrare in Centro anche se lo si fa con una vettura elettrica. Si salvano solo i residenti e alcune specifiche categorie.

SALVI I RESIDENTI

Fino ad ora era possibile attraversare senza problemi di varchi della ZTL, previa autorizzazione gratuita, solo per il fatto di possedere un’auto elettrica. Tra poche settimane, invece, le cose sono destinate a cambiare dato che l’accesso gratuito con un veicolo elettrico sarà consentito solo a residenti, disabili, rappresentanti di commercio, strutture alberghiere ed altre categorie ben specifiche. Tutti gli altri, invece, dovranno pagare e non poco per ottenere un pass annuale.

Per le nuove immatricolazioni il permesso a titolo oneroso sarà operativo non appena implementato il nuovo sistema di rilascio. Per gli attuali titolari di autorizzazione gratuita, invece, Roma Servizi per la Mobilità invierà una comunicazione con le modalità e i termini per richiedere il nuovo permesso a pagamento, qualora si intenda mantenere l’accesso alla ZTL.

L’obiettivo di questa decisione? Lo spiega bene l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. In centro sta crescendo la presenza di auto elettriche e quindi stanno aumentando anche le richieste d’accesso alla ZTL. Di conseguenza, sebbene si tratti di veicoli ad emissioni zero, la crescente presenza di BEV sta impattando sulla congestione del traffico e sulla disponibilità di stalli di sosta. Insomma, si vuole svuotare il centro dalla presenza delle auto private. In ogni caso, per le auto elettriche rimane gratuita la sostanza sulle strisce blu.

SOSTA A PAGAMENTO PER LE MILD HYBRID

La seconda novità riguarda la revisione delle regole di sosta sulle strisce blu delle auto ibride, sempre per i non residenti. In breve, le Mild Hybrid, prima esentate, dovranno pagare la sosta. Nessun cambiamento per le Full Hybrid e le Plug-in. provvedimento che si è reso necessario, spiega il Comune di Roma, per tutelare la funzione delle strisce blu, che non servono solo a limitare la mobilità privata ma soprattutto a garantire la rotazione della sosta e una maggiore possibilità di trovare parcheggio.