Audi A2 e-tron 2026, test in corso: nuove foto spia dell'elettrica

Il conto alla rovescia è già partito. Il 2026 sarà l’anno della nuova Audi A2 e-tron, modello entry level della gamma delle elettriche della casa automobilistica tedesca. Lo sviluppo sta volgendo al termine e un nuovo prototipo è stato intercettato sulle strade innevate del Nord Europa intento ad effettuare i test invernali. Il muletto delle foto spia presenta ancora un camuffamento con le pellicole a coprire la carrozzeria, ma le sue forme sono ormai chiare.

AUDI GIOCA LA CARTA DELLA NOSTALGIA

La casa dei 4 anelli riporterà in vita quindi il nome A2 dopo che la piccola monovolume era andata in pensione nel 2005. La nuova elettrica andrà indirettamente a sostituire Audi A1 e Audi Q2 che saranno mandate in pensione entro la fine del 2026. Le forme di A2 e-tron richiamo un po’ quelle della A2 del passato soprattutto al posteriore dove si può vedere uno spoiler che va a dividere in due il lunotto. Il frontale, invece, riprenderà quello degli altri modelli della famiglia e-tron con la griglia chiusa e i fari dalle forme sottili. Sempre dietro possiamo osservare fari dallo sviluppo orizzontale, uniti tra loro da una barra luminosa.

Pare che inizialmente la vettura dovesse adottare la nuova piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen ma i ritardi nello sviluppo hanno portato Audi a scegliere la piattaforma MEB, probabilmente già l’evoluzione MEB+. Per quanto riguarda i powertrain, al momento non ci sono conferme. Tuttavia, l’utilizzo della piattaforma MEB fa pensare che la nuova A2 e-tron possa adottare le medesime motorizzazioni della Volkswagen ID.3, forse quelle già aggiornate dato che l’ID.3 riceverà un importante restyling nel corso dell’anno.

In ogni caso, questo modello sarà molto importante per Audi, per incrementare la sua quota all’interno del mercato delle auto elettriche. Il debutto si avvicina sempre di più e quindi non possiamo fare altro che attendere novità sulla presentazione ufficiale.