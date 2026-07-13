Volkswagen semplifica la gamma, i modelli che potrebbero uscire di scena

Nei giorni scorsi l’AD di Volkswagen, Oliver Blume, ha annunciato il piano “Zukunftsplan 2030″ per uscire dalla tenaglia della crisi e garantire prima la sopravvivenza, e poi la (ri)crescita del colosso tedesco. Ovviamente, per tornare a essere competitivi bisogna fare dei sacrifici. La parola d’ordine è, infatti, razionalizzazione: riduzione del 50% della gamma modelli entro il 2030 e taglio del 75% della complessità relativa a varianti di allestimento e motorizzazioni. L’obiettivo è non superare la soglia dei 9 milioni di auto all’anno. Alla luce di tutto ciò, proviamo a ipotizzare quali possono essere i veicoli più plausibilmente candidati alla “ghigliottina”.

Brand Volkswagen: Taigo e ID.5 in pole position

Il brand madre, Volkswagen, ha già iniziato a colpire con la sua scure. Siamo partiti dalla monovolume Touran, già esclusa dal portafoglio (infatti non avrà un’erede dopo oltre vent’anni), per arrivare al SUV Touareg con motore a combustione, ormai rimosso dai configuratori. È noto, inoltre, che il prossimo anno segnerà la fine della T-Roc Cabrio, prodotta a Osnabrück (attenzione alle sorti di questa fabbrica), la cui seconda generazione sarebbe dovuta uscire già per il 2025 ma non è mai stata confermata e, di fatto, non ci sarà.

I prossimi tagli potrebbero, però, riguardare altre automobili più recenti. La ID.5 è considerata una vittima quasi certa: le sue vendite stentano a decollare al cospetto della “sorella” ID.4, che nel 2027 sarà sostituita dalla plausibile ID. Tiguan. Un destino simile sembra toccare alla Taigo, il SUV-coupé “brasiliano” che fatica a trovare una sua dimensione, schiacciato dalla concorrenza interna di T-Cross e la T-Roc. Con un ciclo di vita che dovrebbe concludersi tra il 2028 e il 2029, è probabile che il modello non avrà una seconda opportunità.

Audi: il dilemma dei SUV

Anche a Ingolstadt la razionalizzazione è già partita con il pensionamento dei modelli d’ingresso A1 e Q2, dopo una carriera di tutto rispetto. Nonostante Audi intenda spostarsi verso l’alto con supercar come la Nuvolari o il mastodontico Q9, la sovrabbondanza dei SUV in listino è ora sotto esame.

Con il debutto del Q9, la Casa dei Quattro Anelli si troverebbe a gestire ben sette diversi veicoli a ruote alte: una complessità che appare insostenibile alla luce dei nuovi piani aziendali. Di conseguenza, il futuro della Q8 diventa incerto, trovandosi compressa tra la nuova Q7 e l’imminente Q9. Allo stesso modo, regna il silenzio sull’erede della Q4 e-tron.

Seat e Porsche: c’è incertezza

La situazione più critica riguarda però Seat. Il marchio spagnolo ha visto le vendite crollare del 17% nel 2025, superato costantemente dalla “figlioccia” Cupra, che ormai riesce ad attirare maggiormente gli interessi del grande pubblico grazie a un’immagine più fresca e dinamica. Con una gamma ormai datata e priva di piani di elettrificazione immediati, il futuro del brand spagnolo è considerato in zona di pericolo, anche se dai vertici di VW hanno sempre smentito e rifiutato l’idea di una sua dismissione. Al contrario, Skoda appare granitica: grazie ai suoi dati economici positivi e alla pragmaticità dei suoi modelli, i tagli qui si concentreranno più sugli allestimenti che sulle intere carrozzerie.

Infine, persino Porsche dovrà fare delle scelte. Sebbene il cuore (911, Cayenne e Macan) rimanga intoccabile, i modelli di nicchia sono in discussione. Lo sviluppo del nuova generazione elettrica della 718 (Boxster/Cayman) appare nebuloso a causa degli alti costi e della natura marginale del segmento. Inoltre, appare difficile che la Casa di Zuffenhausen possa continuare a mantenere in gamma due berline simili come la Panamera e la Taycan, specialmente ora che l’interesse per quest’ultima ha mostrato segni di rallentamento. Il futuro è da scrivere, ma i tagli saranno dolorosi per tutti.