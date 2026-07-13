La Koenigsegg di LEGO va a 111 km/h: nuovo primato a Goodwood

La replica Lego Technic della Koenigsegg Sadair’s Spear ha stabilito un nuovo primato di velocità sul Goodwood Hill Climb, raggiungendo i 111 km/h. Sì, per quanto paradossale, un modello composto da 327.906 pezzi LEGO è riuscito nell’impresa di farsi notare nella sfida britannica che, nei giorni scorsi, ha raccolto appassionati di auto da tutto il mondo.

Al volante della replica dell’hypercar svedese si è cimentato il collaudatore ufficiale Koenigsegg Markus Lundh. La replica pesa ben 1.800 kg (500 in più del vero bolide) ed è nata da un lavoro di precisione di oltre 9.400 ore tra progettazione, sviluppo e assemblaggio. Ben 400 kg sono dovuti ai mattoncini, mentre il resto è rappresentato dalla struttura tecnica necessaria per rendere il modello guidabile sulla nota cronoscalata del Sussex.

I sogni diventano reali

Chiunque abbia costruito un modellino di LEGO ha sognato di avere una bacchetta magica per trasformarla in un’auto a grandezza naturale. Se tutto questo poi si trasforma in realtà nella vetrina iconica di Goodwood sembra quasi una storia da film. La Koenigsegg, che a metà giugno nella variante Jesko Absolut è stata capace di superare i 300 km/h nel quarto di miglio, è diventata un simbolo per gli appassionati dei mattoncini più noto al mondo.

L’idea è nata per celebrare il lancio di un nuovo kit di montaggio Technic speciale, dedicato alla Koenigsegg Sadair’s Spear. Nata per la pista e prodotta in soli 30 esemplari in tutto il mondo, l’auto è basata sulla Jesko, erogando 1.625 CV con carburante E85 e pesando 35 kg in meno rispetto alla Jesko standard. Il bolide prende il nome dal leggendario cavallo da corsa di Jesko von Koenigsegg (padre del fondatore). Non è la prima volta che l’azienda danese ha proposto repliche di vetture in scala 1:1, in grado di affrontare dei tratti di strada. Per l’occasione si è deciso di creare un esemplare che fosse capace di alzare l’asticella delle performance, proprio come le vere Koenigsegg.

Nuovo record

L’hypercar svedese ha registrato il primato di velocità, sfrecciando a Goodwood a 111 km/h, un passo in avanti notevole rispetto ai 50 km/h del passato. Il precedente record, sempre detenuto da un modello costruito dagli abilissimi costruttori nordici, è stato ottenuto da Markus Lundh, collaudatore ufficiale Koenigsegg, che sulla vera Sadair’s Spear aveva stampato il record di velocità per auto reali. La vettura fatta di mattoncini è stata creata per pubblicizzare il lancio del sesto modello della prestigiosa serie Ultimate Car Concept dedicata dalla Lego alle hypercar moderne.

Il modello della serie Lego Ultimate Car Concept (set 42232, 4.104 pezzi), disponibile dai primi di luglio, offrirà la possibilità di inserire nella propria collezione un set con motore V8, cambio sequenziale a 9 rapporti e la scenografica modalità “Ghost”, che coordina l’apertura simultanea di portiere, specchietti e cofano anteriore e posteriore con un solo pulsante. Misura 59 cm di lunghezza, 28 di larghezza e 15 di altezza, completa di sterzo e sospensioni perfettamente funzionanti.