Koenigsegg Sadair's Spear: arriva il set Lego Technic
L'esclusiva hypercar svedese in mattoncini si distingue per le funzioni meccaniche avanzate. Nella fase di lancio, inoltre, c'è un omaggio per i primi acquirenti.
Lego ha annunciato ufficialmente la commercializzazione di uno dei set più attesi degli ultimi tempi dagli appassionati delle auto ”in mattoncini”. Si tratta della Lego Technic 42232 Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear, un set dedicato a una delle vetture più estreme prodotte dalla Casa svedese, che sarà disponibile in anteprima per gli iscritti al programma Lego Insiders a partire dal 1° luglio 2026. La vendita per tutti è invece prevista a partire dal 4 luglio, con un prezzo di 449,99 euro.
Le caratteristiche
Un omaggio per il lancio