Cerca

Koenigsegg Sadair's Spear: arriva il set Lego Technic

L'esclusiva hypercar svedese in mattoncini si distingue per le funzioni meccaniche avanzate. Nella fase di lancio, inoltre, c'è un omaggio per i primi acquirenti.

Koenigsegg Sadair's Spear: arriva il set Lego Technic
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 21 giu 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

Lego ha annunciato ufficialmente la commercializzazione di uno dei set più attesi degli ultimi tempi dagli appassionati delle auto ”in mattoncini”. Si tratta della Lego Technic 42232 Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear, un set dedicato a una delle vetture più estreme prodotte dalla Casa svedese, che sarà disponibile in anteprima per gli iscritti al programma Lego Insiders a partire dal 1° luglio 2026. La vendita per tutti è invece prevista a partire dal 4 luglio, con un prezzo di 449,99 euro.

Le caratteristiche

ingrandisci immagine
Il nuovo modello è una delle supercar Lego Technic più grandi di sempre: misura infatti 59 centimetri di lunghezza e conta ben 4.104 pezzi. L’estetica riproduce con sorprendente fedeltà la vettura originale e si distingue per la livrea nera arricchita da accenti color bronzo e arancione. Sotto la carrozzeria si cela un vero gioiello ingegneristico che comprende un motore V8 con pistoni funzionanti, un cambio a 9 rapporti e sospensioni triplex. Da segnalare la scenografica modalità “Ghost", che permette l’apertura in contemporanea di porte, cofano e altri pannelli della scocca.

Un omaggio per il lancio

ingrandisci immagine
Nella fase di lancio, dal 1 al 6 luglio 2026 o fino a esaurimento scorte, chi acquisterà il set riceverà in regalo un secondo set Lego che riproduce il volante della Koenigsegg Sadair’s Spear. Un’opportunità imperdibile per i collezionisti.

Ti potrebbe interessare:
19
Più nero del nero, c'è una vernice capace di assorbire il 99,9% della luce visibile
Curiosità
1
Rispunta la Ferrari di Michael Jordan, mistero risolto dopo 24 anni
Curiosità
38
L'UE prepara la stangata alle plug-in cinesi: perché Bruxelles pensa ai dazi
Curiosità
4
Le colonnine di ricarica mostrano i risultati delle partite dei mondiali FIFA 2026
Curiosità
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.