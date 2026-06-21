Koenigsegg Sadair's Spear: arriva il set Lego Technic

Lego ha annunciato ufficialmente la commercializzazione di uno dei set più attesi degli ultimi tempi dagli appassionati delle auto ”in mattoncini”. Si tratta della Lego Technic 42232 Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear, un set dedicato a una delle vetture più estreme prodotte dalla Casa svedese, che sarà disponibile in anteprima per gli iscritti al programma Lego Insiders a partire dal 1° luglio 2026. La vendita per tutti è invece prevista a partire dal 4 luglio, con un prezzo di 449,99 euro.

Le caratteristiche

Un omaggio per il lancio

Il nuovo modello è una delle supercar Lego Technic più grandi di sempre: misura infattidi lunghezza e conta benL’estetica riproduce con sorprendente fedeltà la vettura originale e si distingue per laarricchita da accenti color bronzo e arancione. Sotto la carrozzeria si cela un vero gioiello ingegneristico che comprende un, un cambio a 9 rapporti e sospensioni triplex. Da segnalare la scenografica, che permette l’apertura in contemporanea di porte, cofano e altri pannelli della scocca.

Nella fase di lancio, dal 1 al 6 luglio 2026 o fino a esaurimento scorte, chi acquisterà il set riceverà in regaloche riproduce ildella Koenigsegg Sadair’s Spear. Un’opportunità imperdibile per i collezionisti.