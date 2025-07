Nessuno vuole le hypercar elettriche, sono come robot: parola di Koenigsegg

Koenigsegg non ha certamente bisogno di grandi presentazioni. Questa casa automobilistica oggi costruisce hypercar da sogno in grado di far divertire tutti coloro che hanno la fortuna di mettersi al loro volante. Parlando con Top Gear, il CEO Christian von Koenigsegg ha raccontato che all’orizzonte c’è una nuova hypercar che arriverà già nel 2026 o all’inizio del 2027. Sarà qualcosa di unico e speciale e probabilmente porterà al debutto una nuova tecnologia ma sicuramente non sarà un’auto elettrica. Koenigsegg è molto chiaro in tal senso e si unisce al coro dei CEO del settore automobilistico scettici nei confronti delle hypercar elettriche. Ve lo ricordate? Il CEO di Rimac, Mate Rimac, aveva sollevato questa questione lo scorso anno, parlando del calo della richiesta per la sua hypercar elettrica Nevera.



Nel corso dell’intervista, Christian von Koenigsegg ha sottolineato come l’interesse del mercato per le hypercar elettriche, sia oggi estremamente basso.

ELETTRICHE COME ROBOT

Attenzione, Koenigsegg apprezza i vantaggi delle auto elettriche come la reattività e la fluidità d’uso. Tuttavia, chi è appassionato di auto poi vuole altro.

Vuoi il pulsare, il pompaggio, il calore, i suoni, i cambi di marcia, tutti questi aspetti che la rendono viva. Direi che un’auto elettrica è un po’ più un robot.

Insomma, senza il motore a combustione che fa sembrare un’auto “viva” viene meno quella presenza e quella personalità che caratterizzano le auto. Koenigsegg afferma infatti che le auto elettriche sono un po’ come dei robot, quindi fredde e meno emozionali di quelle endotermiche. Fa poi un esempio prendendo a riferimento gli orologi.

Ci sono stati gli anni ’70, l’orologio al quarzo è arrivato e ha soppiantato gli orologi meccanici analogici. Ma poi gli orologi analogici sono tornati perché la gente voleva solo un pezzo emozionale, costruito a mano.

Koenigsegg non esclude, comunque, che in futuro le cose possano cambiare ma per il momento le persone oggi vogliono hypercar tradizionali. In ogni caso, al momento l’azienda non si preoccupa molto dato che ha esaurito la produzione di tutti i suoi modelli e chi vuole una nuova Koenigsegg dovrà attendere il lancio del nuovo modello di cui abbiamo accennato all’inizio.



