Koenigsegg Sadair’s Spear, l'hypercar da record con 1.625 CV

Koenigsegg ha appena annunciato la sua nuova creazione, la Sadair’s Spear. Parliamo di un’hypercar pazzesca sviluppata per la pista ma omologata per la strada, una caratteristica che la rende unica nel panorama mondiale. Prodotta in soli 30 esemplari, tutti già venduti prima ancora di essere svelata ufficialmente, la Koenigsegg Sadair’s Spear è destinata a fare la storia delle auto più esclusive di sempre.

Caratteristiche e prestazioni

Christian von Koenigsegg, il fondatore della Koenigsegg Automotive AB, ha dedicato la Sadair’s Spear al cavallo da corsa preferito di suo padre Jesko, già omaggiato in passato con l’ omonimo modello . La Koenigsegg Sadair’s Spear è una hypercar estrema progettata con. Sotto il cofano c’è unutilizzando il(una miscela composta per l’85% da bioetanolo, più performante rispetto alla benzina tradizionale, con la quale la potenza si riduce a 1.300 cavalli). In abbinamento, la trasmissione Koenigsegg Light Speed Transmission (LST), unprivo di volano che consente passaggi di marcia istantanei in qualsiasi combinazione.

Con un peso complessivo di circa 1 360 kg, la vettura vanta un rapporto peso‑potenza superiore a 1:1 (vale a dire un cavallo per ogni chilogrammo di massa, un traguardo considerato il punto di riferimento assoluto per le prestazioni di una vettura stradale) con una coppia di 1 100 Nm. Da questo punto di vista, la Sadair’s Spear arriva a dieci anni di distanza dalla One:1, la prima hypercar al mondo ad aver raggiunto quel rapporto ideale.

A rendere possibile un tale livello di potenza è un attento lavoro su ogni componente dell’auto. La Koenigsegg Sadair’s Spear, infatti, adotta una nuova ala posteriore attiva a doppio profilo, un posteriore allungato per aumentare la stabilità e un pacchetto aerodinamico anteriore ridisegnato, arricchito da prese d’aria pensate per ottimizzare il raffreddamento e la deportanza.



L’efficienza aerodinamica è supportata da canard anteriori ingranditi, feritoie nei passaruota e da un, studiato per migliorare il flusso d’aria. L’auto è dotata di nuove prese d’aria posteriori e di scoop sul cofano posteriore, progettati per aumentare il raffreddamento del motore in condizioni di alta velocità. Completano l’insieme icon disegno direzionale specifico per ciascuna ruota, pneumatici più larghi sviluppati per un uso in pista, un sistema di sospensioni rivisto con molle alleggerite eprogettati direttamente da Koenigsegg, oltre a freni in carbon-ceramica a più strati con materiali d’attrito aggiornati. Grazie a queste caratteristiche la Sadair’s Spear supera facilmente i 420 km/h.

Il peso complessivo è stato ridotto di 35 kg rispetto alla Jesko, grazie anche a un abitacolo minimalista e funzionale, dove ogni elemento è studiato per favorire la guida in pista (1.320 kg peso a secco). I primi risultati confermano la bontà del lavoro fatto. Nei test al Gotland Ring, la Koenigsegg Sadair’s Spear ha subito fatto segnare un nuovo record sul giro, migliorando di 1,1 secondi il precedente record registrato dalla Jesko Attack.

Un debutto che dimostra l’intento della casa automobilistica svedese di migliorare gli standard delle prestazioni delle proprie auto, ma anche di ridefinire quelli dell’intero settore delle hypercar.





