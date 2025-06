La Jeep Cherokee è pronta a tornare: debutto entro la fine dell’anno

Dopo l’interruzione della produzione nel 2023, la Jeep Cherokee è pronta a tornare. Ne abbiamo avuto qualche assaggio grazie alle prime foto spia con le relative indiscrezioni, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del marchio statunitense che, rinnovando l’impegno per l’innovazione, presenta la sesta generazione della Cherokee senza rinunciare a diversi richiami storici, come quelli alla Cherokee XJ degli anni Ottanta.

Motorizzazioni e design

Per il momento non ci sono molti dettagli sulle prestazioni e le caratteristiche tecniche della nuova Cherokee, ma Jeep ha confermato che sarà disponibile con. Inoltre, considerando che probabilmente verrà utilizzata la(già impiegata sulla Jeep Wagoneer S e la futura Alfa Romeo Stelvio ), non è da escludere, anzi è molto probabile, che in futuro ci sarà unaPer quel che riguarda il design, la nuova Cherokee proponema con soluzioni moderne e raffinate. I fanali posteriori, per esempio, adottano un disegno a blocchi, mentre il lunotto si estende per tutta la larghezza dell’auto, con un effetto incassato che rievoca le

Il frontale mantiene l’iconica griglia a sette feritoie, accompagnata da un cofano piatto e i passaruota squadrati. Novità non solo stilistiche ma anche di posizionamento (la nuova Jeep Cherokee punta a una fascia di mercato premium) sono quelle legate alle maniglie a filo carrozzeria e alle telecamere integrate negli specchietti laterali.

Non arriverà in Europa

Non ci sarà, invece, la. Come in molti avevano già immaginato, Jeep distribuirà la sesta generazione della Cherokee solamente in America con un prezzo competitivo (come dichiarato da Bob Broderdorf, CEO di Jeep) per un veicolo che si posiziona tra la Jeep Compass e la Grand Cherokee. A questo proposito è utile ricordare che, sebbene in Europa non vedremo la, altri modelli saranno presto lanciati nel Vecchio continente. Oltre alla nuova Compass , entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare la Recon 4xe , il fuoristrada elettrico a batteria con trazione integrale, mentre per inizio 2026 è atteso il lussuoso Wagoneer S