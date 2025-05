Nuova Jeep Cherokee 2026: per il suo ritorno, il SUV evolve nello stile

Questa è la nuova Jeep Cherokee che sarà poi presentata ufficialmente entro la fine dell’anno. Della nuova generazione, per il momento, è stata condivisa una prima immagine ufficiale che permette di apprezzare il nuovo stile del SUV americano. Chi spera che possa arrivare anche in Europa potrebbe rimanere deluso. Infatti, a meno di un cambio di strategia, la nuova Jeep Cherokee 2026 non sarà in vendita nel Vecchio Continente dove a presidiare il segmento C di mercato ci penserà la nuova Jeep Compass fresca di presentazione.

TORNA LA CHEROKEE

Jeep aveva interrotto la produzione della Cherokee di quinta generazione nel 2023 ma l’assenza sul mercato è stata breve visto che adesso è stato anticipato il nuovo modello che presto arriverà sulle strada americane. La Cherokee 2026 adotta il più recente linguaggio stilistico della casa automobilistica, visto per la prima volta sulla Wagoneer S e poi sulla nuova Compass. Le forme sono massicce e il frontale si caratterizza per la presenza della classica griglia a 7 feritoie, segno distintivo di tutti i modelli Jeep. Non ci sono informazioni sulle misure del nuovo SUV ma dovrebbe essere leggermente più grande della nuova Compass e quindi presentare una lunghezza di circa 4,7 metri. Purtroppo non ci sono foto del posteriore ma possiamo immaginarci uno stile simile a quello della Compass.

Niente dettagli nemmeno sull’abitacolo ma possiamo pensare che dentro ci sarà tanta tecnologia come vuole la moda oggi e quindi strumentazione digitale ed un ampio schermo per il sistema infotainment. Più interessante sarà scoprire cosa ci sarà sotto al cofano del nuovo SUV. Secondo la stampa americana la nuova Jeep Cherokee 2026 poggia sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis ma manca comunque ancora una conferma. Se fosse così, il nuovo SUV potrebbe essere proposto con diverse opzioni di motorizzazioni.

Jeep ha già confermato la disponibilità di una versione ibrida ma non sappiamo se ci saranno anche versioni endotermiche pure o addirittura 100% elettriche. Ovviamente non mancherà la trazione integrale. Per saperne di più bisognerà pazientare ancora alcuni mesi.