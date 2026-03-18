Jeep Wrangler e Gladiator Rockslide: la serie Twelve 4 Twelve si colora di blu

Negli Stati Uniti Jeep aggiunge un nuovo capitolo alla serie Twelve 4 Twelve con le edizioni speciali Wrangler e Gladiator Rockslide, quinta uscita del programma lanciato per celebrare gli 85 anni del marchio. Dopo Wrangler Moab 392, Wrangler 85th Anniversary Edition, Wrangler Whitecap e Wrangler Willys 392, arriva una nuova edizione speciale. Sul Wrangler il pacchetto è disponibile sugli allestimenti Sahara e Rubicon, sul Gladiator sulle versioni Rubicon e Mojave. Gli ordini sul mercato nordamericano si apriranno ad aprile al prezzo di 695 dollari aggiuntivi rispetto ai modelli già equipaggiati con tetto rigido in tinta carrozzeria. Il Gladiator porta in dote anche capacità di traino fino a 3.500 kg e un carico utile massimo di 780 kg.

Il tema cromatico

Il filo conduttore è il blu, declinato nelle sfumature Blue Agave, Jean Blue e Indigo Blue. All’esterno compaiono strisce laterali e decalcomanie sul cofano in Blue Agave, abbinate al grafico classico “4 Wheel Drive" sul posteriore. Il tetto rigido e la cornice della griglia sono in tinta Anvil, un grigio che contrasta con qualsiasi colore di carrozzeria scelto dal cliente. Sul Wrangler Sahara il pacchetto include anche rock rail in acciaio, dotazione assente su questo allestimento dal 2017 e ora recuperata in esclusiva per questa edizione.

All’interno c’è una novità inedita per la serie. È la prima volta che il programma Twelve 4 Twelve introduce un’espansione cromatica nell’abitacolo. Il pannello della plancia, i braccioli delle portiere e la console centrale sono rivestiti in Indigo Blue, con cuciture in argento a contrasto. I sedili sono in tessuto Jean Blue con loghi personalizzati, in un richiamo sottile alle celebri versioni Levi’s degli anni Settanta. La targa Rockslide sul portellone posteriore completa l’identità dell’edizione.

I clienti possono abbinare il pacchetto a qualsiasi tinta esterna disponibile nel listino standard Wrangler e Gladiator, con la possibilità di personalizzare ulteriormente la combinazione cromatica scegliendo tra le tinte di serie del modello.