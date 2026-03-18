Cerca

Audi: il 2025 si chiude con ricavi in crescita ma margini in calo

Un bilancio che fa i conti con le difficoltà internazionali e guarda al futuro con tante novità.

Audi: il 2025 si chiude con ricavi in crescita ma margini in calo
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 18 mar 2026

Il 2025 del Gruppo Audi si chiude con un bilancio in chiaroscuro. Il fatturato è cresciuto e il flusso di cassa è stato record. Ma allo stesso tempo il margine operativo è stato in calo. Non sorprende che tra le cause ci sia la pressione dei dazi americani.

I numeri da vicino

ingrandisci immagine

I ricavi del gruppo sono saliti a 65,5 miliardi di euro rispetto ai 64,5 miliardi del 2024, spinti da una quota più elevata di modelli completamente elettrici e dalle vendite infragruppo di vetture Cupra. Il risultato operativo si è attestato a 3,371 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,9 miliardi dell’anno precedente. A pesare sono stati soprattutto i dazi americani, con un impatto negativo di 1,2 miliardi di euro, a cui si sono aggiunti gli accantonamenti legati alla normativa CO2, all’accordo per il futuro e alla riprogrammazione di una piattaforma elettrica per il segmento D sviluppata congiuntamente a livello di gruppo. Il margine operativo è sceso al 5,1% dal 6,0% del 2024. Positivo il flusso di cassa netto, cresciuto a 3,422 miliardi di euro dai 3,072 miliardi del 2024, con un incremento dell’11,4% frutto di rigorosa disciplina sui costi e sugli investimenti. L’utile netto è salito a 4,617 miliardi di euro contro i 4,189 miliardi del 2024.

Il Gruppo ha consegnato complessivamente 1.644.429 automobili e 50.895 moto, contro le 1.692.548 auto e le 54.495 moto del 2024. Il marchio Audi si è fermato a 1.623.551 unità. Da settembre a fine anno, però, le consegne globali hanno superato il dato del mese corrispondente del 2024 ogni singolo mese. È il primo segnale concreto dell’effetto della nuova offensiva di prodotto. Sul fronte elettrico il marchio ha consegnato 223.032 auto a zero emissioni, +36% rispetto alle 164.480 del 2024. I modelli più richiesti sono stati la Q6 e-tron con circa 84.000 unità e la A6 e-tron con circa 37.000.

ingrandisci immagine

Lamborghini ha chiuso in leggera crescita con 10.747 veicoli consegnati rispetto ai 10.687 del 2024. I ricavi sono saliti a 3,197 miliardi di euro dai 3,095 miliardi del 2024, con un risultato operativo di 768 milioni e un margine al 24,0% rispetto al 27,0% dell’anno precedente. Bentley ha consegnato 10.131 vetture contro le 10.643 del 2024. I ricavi si sono attestati a 2,615 miliardi di euro, il risultato operativo a 216 milioni e il margine all’8,3% contro il 14,1% del 2024. Ducati ha consegnato 50.895 moto contro le 54.495 del 2024. I ricavi sono scesi a 925 milioni di euro dal miliardo del 2024, il risultato operativo a 52 milioni e il margine al 5,6% contro il 9,1% dell’anno precedente.

Le previsioni per il 2026 e i nuovi modelli

ingrandisci immagine

Per quest’anno il Gruppo Audi prevede ricavi tra 63 e 68 miliardi di euro, margine operativo tra il 6% e l’8% e flusso di cassa netto tra 3 e 4 miliardi di euro. Sul fronte prodotto i protagonisti del 2026 saranno la nuova ammiraglia Q9, ammiraglia del portfolio SUV, e la A2 e-tron, nuovo punto d’ingresso all’elettrico. Altri modelli particolarmente attesi sono la terza generazione della Q7, la Q4 e-tron rinnovata, la nuova RS 5 e la nuova Q3. In Cina arriveranno la A6L e-tron e la AUDI E7X, secondo modello del marchio esclusivo per il mercato cinese.

Ti potrebbe interessare:
25
Audi Q3: arriva il nuovo diesel da 193 CV e trazione quattro
Mercato
14
Ultima chiamata per Audi A1 e Q2: sono ancora disponibili, ma presto usciranno dal listino
Mercato
3
Nuova Audi RS6 2027: cosa sappiamo sulla prossima generazione
Mercato
15
Audi RS 5: la prima RS alla spina è un mostro da 639 CV
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.