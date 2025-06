Volvo XC60: il SUV svedese supera la 240 ed è ora la più venduta di sempre

La XC60 supera l’iconica Volvo 240 come modello del marchio svedese più venduto in assoluto, segnando i 2,7 milioni di esemplari venduti. Dal momento del suo debutto nel lontano 2008, il SUV di medie dimensioni di Volvo ha riscosso un grande successo nella clientela, conquistando un’ampia platea di automobilisti che danno importanza alla sicurezza, alla qualità e a un’esperienza di guida di livello. Inizialmente fu prodotta solo in Europa, ma poi divenne la prima Volvo destinata al mercato globale ad essere prodotta anche in Cina. Nel 2018 ha vinto il premio di World Car of the Year.

L’attuale generazione della XC60 ha dato la possibilità ad un pubblico più ampio di conoscere i propulsori ibridi plug-in e lo scorso anno si è aggiudicata il primato nelle vendite delle vetture plug-in hybrid in Europa.

PERFETTA E SICURA PER LA FAMIGLIA

L’XC60 è un’auto, capace di coniugare dotazioni di sicurezza, un design tipicamente scandinavo e la praticità di un SUV.

Per anni, la Volvo 240 Station Wagon è stata la scelta familiare per eccellenza, apprezzata per sicurezza e prestazioni, al punto di diventare un’icona del suo segmento. Oggi, i SUV hanno preso il suo posto nelle preferenze delle famiglie, e il successo della XC60 – il modello Volvo più venduto di sempre – ne è la prova.

Chi è cresciuto con la 240, ora sceglie la XC60 per la propria famiglia, dando vita a nuovi ricordi, così come un tempo fece la station wagon con le generazioni passate.

Proprio come la 240 ai suoi tempi, la Volvo XC60 rivisitata è una delle auto più sicure in circolazione. Grazie ad un’avanzata scocca di sicurezza e delle più recenti tecnologie di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, quest’auto viene pensata per garantire una massima protezione agli occupanti.

DESIGN E INTERNI

MOTORI E PREZZI

Con il nuovo Model Year, la nuova Volvo XC60 guadagna, tra cui una griglia con al centro il logo del marchio che riprende quella della XC90. Ci sono inoltreoltre a nuove colorazioni per la carrozzeria.Per quanto riguarda l’abitacolo, Volvo ha introdottoe una serie di piccoli ritocchi che permettono di offrire un ambiente premium. E’ stata migliorata anche l’insonorizzazione e per aumentare il comfort è stata introdotta la possibilità di aggiungere le sospensioni pneumatiche.Dal punto di vista tecnologico, il nuovo SUV propone unche prende vita in un display verticale da 11,2 pollici. Ovviamente la piattaforma rimane Android Automotive ma con una nuova interfaccia che permette di migliorare l’interazione uomo-vettura.

Nessuna novità sul fronte meccanico: la Volvo XC60 resta disponibile in due versioni ibride plug-in. La prima combina un 2.0 quattro cilindri da 253 CV con un motore elettrico da 145 CV, per un totale di 350 CV. La seconda monta lo stesso sistema, ma con il motore termico potenziato a 310 CV, raggiungendo così i 455 CV complessivi.

Entrambe offrono una velocità massima di 180 km/h e accelerazioni da 0 a 100 km/h in 5,7 e 4,9 secondi. L’autonomia elettrica supera gli 80 km (WLTP) grazie alla batteria da 18,8 kWh.

I prezzi del nuovo Model Year partono da €63.600.

PONTE VERSO L’ELETTRIFICAZIONE

La versione rinnovata della XC60, insieme ad altri recenti aggiornamenti apportati sull’intera gamma Volvo, svolge un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione del marchio.

Secondo i dati di Volvo Cars inoltre, per circa la metà delle distanze percorse dalle auto ibride plug-in del marchio di ultima generazione a livello globale, è stata usata solo energia elettrica.