Koenigsegg realizza un restomod ancora più potente dell’Agera R

Koenigsegg riporta in scena l’Agera R, hypercar lanciata nel 2011 e diventata celebre per le sue prestazioni estreme, con un restomod ufficiale firmato da Legends Division, la divisione interna della casa svedese, e specializzata nella rivisitazione e nell’aggiornamento dei modelli storici del marchio. Dotata di quasi 1.170 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima dichiarata di circa 440 km/h, l’Agera R è stata anche una delle prime supercar del marchio a poter essere alimentata sia a benzina che con biocarburante E85. Ora per il concessionario britannico Supervettura è stato realizzato un esemplare unico che unisce elementi del passato e soluzioni tecniche derivate dai modelli più recenti.

Le novità del restomod dell’Agera R

La versione aggiornata dell’Agera R si presenta con un design esterno rinnovato. La carrozzeria è rifinita in un’elegante tonalità verde scuro, impreziosita da sottili linee rosse e ampi inserti in fibra di carbonio a vista. L’intera superficie esterna è stata trattata con il Diamond-Like Coating, uno speciale rivestimento protettivo che aumenta la resistenza e la brillantezza delle superfici, tipico delle realizzazioni di fascia altissima di Koenigsegg.

All’interno, l’abitacolo è stato completamente ridisegnato. Il quadro strumenti adotta uno schema circolare simile a quello del Koenigsegg CC850, ma reinterpretato in modo originale, con una nuova disposizione e un piccolo parasole per ridurre i riflessi. I sedili, invece, richiamano quelli della serie limitata One:1 e sono abbinati a cinture di sicurezza racing, a testimonianza della destinazione d’uso sportiva dell’auto.

Il motore, il V8 biturbo che già nella versione originale garantiva prestazioni eccezionali, è stato ulteriormente ottimizzato per offrire una potenza maggiore. Anche se Koenigsegg non ha rivelato i dati aggiornati, è evidente l’intento di valorizzare il lavoro della Legends Division. Koenigsegg punta a valorizzare modelli storici attraverso aggiornamenti mirati, sia estetici sia tecnici. Dopo la one-off Chimera presentata lo scorso anno, basata su una Agera RS con motore Jesko e cambio manuale, questo nuovo esemplare mostra che l’azienda sembra voglia seguire l’esempio di Pagani, trasformando alcune delle sue auto più celebri in pezzi da collezione ancora più esclusivi.