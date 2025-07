Nuova Citroen C5 Aircross "base", cosa offre in termini di equipaggiamento?

Citroen C5 Aircross ha debuttato da poco sul mercato italiano. Il nuovo SUV francese poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis ed è proposto con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid e Plug-in) e 100% elettriche. Un modello sulla carta interessante e che ha portato alcune novità come interni caratterizzati da tanta tecnologia a partire dall’ampio display centrale verticale da 13 pollici del sistema infotainment. Nuova C5 Aircross 2025 è proposta negli allestimenti YOU, Plus e Max con prezzi a partire da 33.990 euro per il modello con motorizzazione Mild Hybrid 145. Per l’elettrica nell’allestimento top di gamma si possono arrivare a spendere di listino quasi 44.000 euro, optional esclusi. Volvendo accontentarsi del nuovo SUV nell’allestimento base, cosa ci viene offerto davvero?

NUOVA C5 AIRCROSS YOU, COSA OFFRE?

Innanzitutto, il colore di base incluso nel prezzo è il “Ruby Red“. In alternativa Citroen ne offre di ulteriori ma bisognerà prepararsi a pagare altre 950 euro. La versione Hybrid dispone poi di cerchi in lega da 18 pollici “carbonio". I modelli Plug-in ed elettrici offrono, invece, cerchi da 19 pollici. Di serie ci sono poi fari a LED sia davanti e sia dietro. Il frontale si caratterizza inoltre per la presenza di inserti in plastica in colore nero opaco (nero lucido nella versioni superiori grazie al Design Pack). Nel configuratore non viene data alcuna possibilità di personalizzazione degli esterni tranne, appunto, la scelta della colorazione della carrozzeria.



Salendo a bordo troviamo anche nell’allestimento YOU la strumentazione digitale da 10 pollici e il sistema infotainment con display da 13 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Rivestimenti in grigio “urban" e sedili Advanced Comfort in tessuto griglio e nero. Quello del conducente è regolabile manualmente a 6 vie, così come quello del passeggero anteriore. La dotazione di serie prevede poi Climatizzatore automatico a doppia zona, Tre prese da 12V, Volante multifunzionale, Panca posteriore con schienale frazionato 40-20-40, bracciolo centrale anteriore, Finestrini anteriori e posteriori elettrici, Freno di stazionamento elettrico, Specchietti richiudibili elettricamente con funzione sbrinamento, Sensori di parcheggio Posteriori e Keyless Start.



Pr quanto riguarda la sicurezza, la nuova Citroen C5 Aircross 2025 propone già un’ampia dotazione di sistemi ADAS grazie al Pack Safety che include, tra le altre cose, Cruise control adattivo con funzione Stop and Go, Avviso di Collisione e Frenata Automatica di Emergenza e Avviso di Attenzione del Conducente.