Renault 4 vs Ford Puma Gen-E, confronto tra crossover elettrici: versioni e prezzi

Renault 4 e Ford Puma Gen-E sono due crossover elettrici di recente introduzione. Il primo nasce da una piattaforma dedicata per le auto elettriche, utilizzata anche dalla Renault 5 e punta molto su di un look che richiama quello della mitica R4 del passato. Il secondo modello, invece, è sostanzialmente la versione a batteria della Ford Puma che già conosciamo da tempo. In tutti i casi, l’obiettivo di Renault e Ford è quello di offrire dei mezzi comodi e pratici da utilizzare.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche di Renault 4 e Ford Puma Gen-E, mettendo questi due crossover elettrici a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Iniziamo dalla Renault 4 E-Tech-Electric che misura 4,14 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,57 m altezza, con un passo di 2,62 metri. Per i bagagli? Dietro, a disposizione ci sono 420 litri. Dei due modelli questo è sicuramente il più particolare per via del suo look che richiama la R4 del passato. Ad esempio, gli elementi decorativi della parte superiore del cofano ricordano la griglia del modello degli anni Sessanta. In futuro potrebbero arrivare anche delle sorprese visto che il marchio francese ha svelato un concept con un look più orientato all’off-road e dotato di due motori elettrici e quindi della trazione integrale.



Passiamo alla Ford Puma Gen-E basata sul più recente restyling della Puma. Misura 4.214 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.555 mm altezza, con un passo di 2.588 mm. L’auto può contare su ben 574 litri di bagagliaio grazie ad una sorta di doppio fondo che aggiunge spazio extra. Il look è sostanzialmente quello della versione endotermica che già conosciamo. L’elettrica si riconosce comunque per una serie di piccole modifiche all’anteriore a partire dalla calandra chiusa vista l’assenza del motore endotermico. Piccoli ritocchi anche al posteriore dove troviamo un nuovo spoiler alla fine del tetto. Ci sono poi specifici cerchi dal design ottimizzato dal punto di vista dell’aerodinamica.

INTERNI E TECNOLOGIA

Passiamo all’abitacolo e saliamo a bordo della Renault 4 dove troviamo un’ambiente del tutto simile a quello della Renault 5. Volante multifunzione e plancia dominata da due schermi. Il primo da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell’allestimento scelto, è per la strumentazione digitale, mentre il secondo, quello del sistema infotainment, è da 10,1 pollici. Ovviamente non mancano Apple CarPlay e Android Auto, oltre al supporto a ChatGPT per l’assistente vocale. Dettaglio importante, Renault ha progettato gli interni in modo tale che potessero essere molto versatili. Per esempio è possibile trasformare in tavolino il sedile del passeggero anteriore.



Ford Puma Gen-E, invece, propone il classico abitacolo della Puma dove troviamo la strumentazione digitale da 12,8 pollici e un sistema infotainment con display da 12 pollici. C’è la piattaforma Sync 4 che prevede il supporto alla connettività 5G. Non mancano ovviamente Apple CarPlay ed Android Auto e c’è pure l’assistente vocale Alexa.

MOTORI E AUTONOMIA

Passiamo ai dettagli delle motorizzazioni. Al top di gamma della Renault 4 E-Tech Electric troviamo un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. L’autonomia arriva a circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La versione “base", invece, è proposta con un propulsore da 90 kW (120 CV) e 225 Nm e un accumulatore da 40 kWh. La percorrenza supera i 300 km secondo il ciclo WLTP.



PREZZI

Veniamo alla Ford Puma Gen-E che è proposta solamente con un. L’autonomia? La casa dell’ovale blu ha scelto di dotare l’auto di unache permette una percorrenza WLTP dia seconda dell’allestimento scelto.

E veniamo ai listini. In Italia, Renault 4 è in vendita a partire da 29.900 euro. Ford Puma Gen-E, invece, si può acquistare da 32.950 euro.