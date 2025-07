Ford Mustang Mach-E, come sta la batteria dopo 400 mila km?

Le batterie delle auto elettriche? Purtroppo gira ancora troppo la falsa credenza che durino poco e che nel giro di pochi anni perdano buona parte della loro capacità. A dimostrare che le cose sono completamente diverse diverse testimonianze di chi possiede un’auto a batteria o addirittura test effettuati da associazioni e specialisti del settore. Di recente abbiamo visto il caso della Volkswagen ID.3 di ADAC che dopo 4 anni e 160 mila km presenta ancora un valore SOH di circa il 91%. C’è chi è riuscito a fare ancora meglio. Una Ford Mustang Mach-E dopo ben 400 mila km ha infatti mantenuto oltre il 90% della capacità della batteria.

TANTI CHILOMETRI E TANTE RICARICHE

MANUTENZIONE RIDOTTA

L’auto è di proprietà died è stata acquistata nelper offrire. In 3 anni sono stati percorsi oltre 250 mila miglia che sono appunto poco più di 400 mila km. Per chi volesse fare i conti, ipotizzando un utilizzo quotidiano, sono poco meno di. Insomma, davvero tanti km con David Blenkle impegnato per tutta la giornata a portare in giro i suoi clienti. La Mustang Mach-E è stata per lo più ricaricata sempre a casa, di notte, attraverso una wallbox, impostando come limite di carica il 90%, una buona pratica che ha permesso di preservare la batteria. Solo nei giorni di maggiore lavoro sono state utilizzate le colonnine in corrente continua ad alta potenza. Dopo 3 anni e tutti questi chilometri percorsi, la batteria conserva ancora il 92% della sua capacità originaria. Con un pieno di energia, l’auto è ancora in grado di offrire un’autonomia di 290 miglia che sono quasi 470 km.Il caso di David Blenkle è stato verificato e raccontato da, Chief Product Engineer della Mustang Mach-E, il quale ha approfittato per evidenziare che il tutto è la prova del fatto che i moderni veicoli elettrici sono progettati per durare e che sia un ottimo esempio per chi ha ancora dubbi sull’affidabilità delle auto elettriche.

David Blenkle ha adottato un piano di: rotazioni regolari degli pneumatici, controllo della vettura di routine e nuovi filtri abitacolo. Inoltre, grazie alla frenata rigenerativa, è stato possibile ridurre l’usura dei freni tanto che la Mustang Mach-E dispone ancora delle pastiglie originali. Dopo 3 anni e tutti la strada percorsa l’auto è ancora in perfetta forma. Solo alcuni segni sulla carrozzeria normali visto l’uso intenso e la batteria che offre ancora oltre il 90% della capacità utile.