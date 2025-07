E se la prima Lamborghini elettrica.... fosse in realtà una Plug-in?

Lanzador sarà la prima elettrica di Lamborghini, oppure no? Nel 2023 la casa automobilistica aveva svelato il concept della GT elettrica che anticipava il modello di serie che sarebbe arrivano nel 2028. Le cose però cambiano ed il mercato delle elettriche non è cresciuto come si sperava. Inoltre, i clienti premium che cercano una supersportiva non vogliono un’elettrica, ma una vettura “tradizionale" con motore a combustione. Per questo, Lamborghini ha deciso tempo fa di posticipare la sua prima elettrica al 2029. Non c’è fretta ed il tempo extra poteva servire per sviluppare meglio l’auto e disporre di tecnologie, soprattutto legate alle batterie, ancora migliori. Questo rinvio era stato comunicato alla fine dello scorso anno ma, adesso, c’è un’altra novità in quanto la prima elettrica di Lamborghini potrebbe fare un “passo indietro" ed essere proposta invece come un’ibrida Plug-in.

I CLIENTI VOGLIONO SPORTIVE TRADIZIONALI

Finora abbiamo preso due decisioni basate sul fatto che la curva di accettazione delle auto elettriche a livello mondiale e globale, non solo nel nostro tipo di segmento, si sta appiattendo, e questo è ancora più vero per la nostra tipologia di auto. La prima decisione che abbiamo preso in seguito all’andamento del mercato dei veicoli elettrici è che il sostituto dell’Urus sarà, ancora una volta, un ibrido plug-in e che rimandiamo il lancio del quarto modello.

Recenti dichiarazioni del CEOlasciano intendere che il marchio stia riconsiderando la sua strategia per questo modello viste le attuali condizioni del mercato.

Dunque, Lanzador arriverà solamente nel 2029 e non è ancora stato deciso se questo nuovo modello della gamma Lamborghini alla fine sarà davvero un’elettrica o un’ibrida Plug-in.

Dobbiamo decidere molto presto se procedere in una direzione o nell’altra, ma oggi è ancora… è possibile che si tratti di un ibrido plug-in, ma è qualcosa che è ancora molto aperto.

Insomma, il mercato premium oggi non è particolarmente attratto dalle auto elettriche e questo lo aveva indicato molto bene in passato anche Mate Rimac. Proprio per tale motivo ci potrebbe essere un cambio di strategia. In ogni caso, una decisone sarà presa presto.

Siamo un’azienda guidata dalla tecnologia, ma per certe cose bisogna sempre guardare al lato emotivo delle persone che la circondano, e sicuramente del secondo acquirente… perché le prestazioni non sono determinate solo dall’accelerazione o dalla velocità massima, ma dalle emozioni.

SOLO QUANDO IL MERCATO DAVVERO LO RICHIEDERÀ

Il numero uno di Lamborghini mette comunque le mani avanti evidenziando che loro non devono per forza essersi sin dall’inizio, nel settore delle auto elettriche, ma solo quando davvero il mercato le richiederà.

Ripeto, non dobbiamo essere presenti all’inizio, ma dobbiamo esserci quando le persone saranno pronte ad acquistare questi prodotti. E per me, questo è fondamentale per il successo di un’azienda come la nostra.

Viene inoltre ribadita l’importanza dei carburanti sostenibili che potrebbero rappresentare un’importante opportunità di mantenere in vita le motorizzazioni endotermiche. Lanzador elettrica o lo Plug-in? Non rimane che attendere per scoprirlo.