Roma, ZTL fascia verde: la Regione ferma le auto diesel Euro 5 dal primo novembre

Sembrava che una proroga fosse in arrivo e, invece, la Regione Lazio ha approvato il nuovo Piano di risanamento della qualità dell’aria ed uno dei passaggi principali riguarda la ZTL fascia verde di Roma. Che succede? Dal primo novembre 2025 non potranno più circolare da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 e fino al 31 marzo 2026, le auto diesel Euro 5 e quelle a benzina Euro 2. Nel 2026 poi si ricomincerà sempre dal primo novembre e così via ciclicamente.

NIENTE MOVE-IN

In alcune Regioni dove sono in vigore i blocchi della circolazione per le auto più vecchie è possibile comunque utilizzare il Move-In, una sorta di scatola nera che permette comunque di circolare, a patto di non superare una certa percorrenza massima. Bene, a quanto pare il nuovo Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio ha deciso di vietare l’utilizzo di questo strumento per non far passare il messaggio che chi può permettersi di pagare, può continuare ad inquinare. Il dato di fatto è che comunque il Comune di Roma non potrà offrire quest’opzione per consentire ai cittadini in possesso di un’auto diesel Euro 5 di poter continuare a circolare all’interno della ZTL fascia verde.

COSA PUÒ FARE IL COMUNE DI ROMA?

La ZTL è molto ampia ed abbraccia buona parte della città. I disagi per i cittadini saranno quindi importanti dato che in passato si parlava di decine di migliaia di vetture che non potranno circolare. Il Comune di Roma ha comunque ancora una carta da giocare che è quella delle misure compensative. Che significa? Che viene data la possibilità di istituire alcune iniziative che permettano di ridurre le emissioni in maniera equivalente al blocco delle auto diesel Euro 5. Ad esempio un potenziamento dell’utilizzo dei servizi di mobilità in sharing, riduzione del riscaldamento, incentivi per l’utilizzo del trasporto pubblico ed altro. In questo modo sarebbe possibile evitare lo stop delle vetture. Il tempo però stringe e la Capitale dovrà quindi trovare rapidamente una soluzione per evitare il fermo delle auto.