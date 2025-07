Richiamo motore PureTech 1.2 Puretech Gen 3: ecco i modelli interessati

Stellantis ha avviato un richiamo per i modelli dotati del motore Puretech EB Gen3 (3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri), ultima evoluzione di quel PureTech che tanti problemi ha causato nelle generazione precedenti con il ben noto problema della cinghia di distribuzione in bagno d’olio. Come abbiamo scritto, anche la terza generazione di questa unità, utilizzata pure per le versioni ibride, non è esente da difetti, anche se minori. L’ultimo che ha portato Stellantis ad avviare un richiamo riguarda la coppia di serraggio insufficiente per alcuni dadi presenti sul tubo ad alta pressione che collega la pompa al rail dell’iniezione. Questa problematica, in alcuni casi limite, potrebbe causare una perdita di benzina e quindi provocare un principio d’incendio, sebbene Stellantis affermi che si tratti di una possibilità remota.

RICHIAMO E MODELLI INTERESSATI

Le auto dotate del motore Puretech EB Gen3 con il potenziale difetto sono state prodotte tra il 2023 e il 2025 e quindi sono recenti. Quali sono? L’elenco è il seguente.

Marca Modello Generazione Alfa Romeo Junior Prima Citroën C3 Quarta Citroën C3 Aircross Seconda Citroën C4 Terza Citroën C4 X Prima Citroën C5 Aircross Prima Citroën C5 X Prima DS DS 3 DS 3 Crossback restyling DS DS 4 Seconda Fiat 600 Seconda Fiat Grande Panda Prima Jeep Avenger Prima Lancia Ypsilon Terza Opel Astra Sesta Opel Corsa Sesta Opel Frontera Seconda Opel Grandland Prima e seconda Opel Mokka Seconda Peugeot 208 Seconda Peugeot 308 Terza Peugeot 408 Prima Peugeot 2008 Seconda Peugeot 3008 Seconda e terza Peugeot 5008 Seconda e terza

Complessivamente, sono oltre i 20 i modelli Stellantis interessati e questo fa capire bene quanto questo motore sia utilizzato all’interno della gamma del Gruppo automobilistico. L’intervento di risoluzione del problema sarà ovviamente gratuito e richiederà circa una mezzoretta di tempo in officina. In sintesi, si dovrà verificare il serraggio dei dadi del tubo ad alta pressione e delle viti del rail di iniezione. Come avevamo riportato, nella sola Francia questo richiamo interesserà quasi 238 mila vetture.