Alonso e la sua passione per le italiane: si regala una rarissima Lamborghini

Fernando Alonso si è mostrato in pubblico a bordo di supercar di qualsiasi epoca, lasciando senza parole gli appassionati. Nel corso di 20 anni nell’automobilismo ha dimostrato di essere uno dei piloti più forti di tutti i tempi. Il nativo di Oviedo ha vinto due titoli in F1, nel 2005 e nel 2006 con la Renault, sfiorando altri 3 riconoscimenti iridati con McLaren e Ferrari. Ha trionfato a Le Mans nel 2018 e nel 2019 e alla 24 Ore di Daytona 2019, prendendo parte anche alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar.

Lo spagnolo, oltre a essere un manico in pista, è un vero amante dei motori. A Monaco, dove risiede, è stato visto al volante di diversi gioielli Ferrari, tra cui una 458 Italia, una California e una 599 GTB Alonso Edizione F1. Nel suo garage sono entrate una Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde dotata di motore V12 aspirato da 760 CV per un valore superiore ai 10 milioni di euro, una Maserati GranCabrio, una Lancia Delta HF Integrale e tanti altri gioielli nostrani.

Una aggiunta alla collezione italiana

Sebbene le strade di Montecarlo siano piene di vetture esclusive, Fernando Alonso ha sempre trovato il modo di farsi notare con oggetti del desiderio rarissimi. Il pilota dell’Aston Martin è stato recentemente pizzicato a bordo di una Lamborghini Sian FKP 37 color blu scuro. Realizzata in soli 63 esemplari per celebrare i 63 anni di attività della Casa di Sant’Agata Bolognese, è stata adattata alle esigenze del campione. In pista lo spagnolo utilizza il #14 e il numero è presente anche nella targa.

Svelata in anteprima il 3 settembre 2019 per poi esordire poco dopo al Salone di Francoforte, è stato il primo modello ibrido prodotto dal marchio italiano, dopo la concept car Asterion. Il nome Sián deriva dal dialetto bolognese, traducendosi come fulmine. La sigla “FKP37”, significa invece “Ferdinand Karl Piëch 1937”, nome completo e anno di nascita del presidente del consiglio di controllo di Volkswagen deceduto pochi giorni prima della presentazione della supercar.

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Performance da urlo

In questa annata Alonso ha strappato un solo punticino a Monaco, rimanendo deluso dalle performance della AMR26. La monoposto inglese, progettata da Adrian Newey, si è dimostrata un flop clamoroso. Per questo motivo lo spagnolo potrebbe anche decidere di appendere il casco al chiodo a fine anno. Almeno, a giudicare dalle immagini, si può divertire a bordo dei suoi bolidi stradali nel Principato.

La Lamborghini Sian FKP 37 vanta un motore V12 aspirato da 6,5 litri, con l’aggiunta di un’unità elettrica inserita nella scatola del cambio ed è in grado di offrire una potenza complessiva di 819 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, potendo raggiungere i 355 km/h. Il valore reale si aggira tra i 3,2 e i 4 milioni di euro, sebbene sia costata 2 milioni di euro, tasse escluse. Una somma importante, ma le quotazioni di certi gioielli sono destinati a crescere nel tempo.