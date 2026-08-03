Richard Hammond non perde il vizio: due multe in tre settimane per l’ex Top Gear

Dici Richard Hammond e pensi subito a quelle giornate trascorse con il trio di Top Gear sugli schermi. Insieme a Jeremy Clarkson e James May, il conduttore ha fatto sognare gli appassionati di motori, grazie a una innata simpatia e una immensa esperienza. In seguito ha preso parte alla trasmissione The Grand Tour, cimentandosi anche come co-conduttore dello show motoristico annuale MPH ad Earls Court e del National Exhibition Centre a Birmingham, con Tiff Needell e Jeremy Clarkson.

Hammond si è occupato della scrittura degli articoli settimanali per la sezione motori del Daily Mirror. È anche il conduttore di Total Wipeout e Invenzioni a catena, avendo progettato insieme a Ernesto Schmidt, Jeremy Clarkson e James May, il progetto DriveTribe. Il nativo di Solihull, nel corso dei test drive, ha sempre pigiato il piede sul gas, rischiando anche la pelle.

Sempre al limite

Dopo aver fatto la storia nelle trasmissioni televisive britanniche, Richard non ha perso il vizio di andare forte in macchina. Hammond si è dichiarato colpevole di due episodi di eccesso di velocità registrati nell’Herefordshire a distanza di meno di tre settimane l’uno dall’altro. Come confermato dal magazine Worcester News, Hammond è stato pizzicato su una Porsche Taycan Cross Turismo e una Bentley Continental GTC.

La prima volta correva a 68 mph (109 km/h) su un tratto con limite di 50 mph (80 km/h) e, circa venti giorni dopo, ha viaggiato a 82 mph (132 km/h) su una strada dove non si sarebbero potuti superare i 70 mph (113 km/h). La polizia ha avviato il procedimento per entrambe le violazioni e le notifiche iniziali inviate a diversi indirizzi non sono state recapitate con successo.

Le decisioni del tribunale

Hammond abita in Galles, dove vanta un garage da sogno con più di 30 veicoli. Le accuse in merito alla mancata identificazione del conducente sono state ritirate dopo che la difesa ha sostenuto che Hammond aveva risposto tramite posta prioritaria identificandosi al volante.

Richard Hammond (Hamster/Buttons) has been fined £999 after he was caught speeding twice in three weeks while driving his Porsche and Bentley Fines: £333 & £666 Costs: £240 Victim surcharges: £532 ⚡️Total: £1771 Fine: £999 ⚡️666 (Mirror) ⚡️999 = 27 = 9* Porsche = 39 = 12 =… pic.twitter.com/se4VSzMgLB — Codey369 (@Codeym369) July 28, 2026

Il tribunale di Telford ha tolto ad Hammond sette punti sulla patente. Oltre ai punti, il presentatore ha ricevuto multe pesanti, in aggiunta ai costi processuali e ai contributi previsti dalla normativa britannica, per un importo complessivo di 1,771 sterline (circa 2.065 euro). Il caso conferma che nel Regno Unito non si scherza affatto. In caso di viaggi oltremanica vi consigliamo di stare attentissimi alla guida.