Che auto guida Roberto Mancini, supercar e SUV ma la preferita è tedesca

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Italia, in sostituzione di Gattuso, affiancato da Claudio Ranieri. L’esperto dirigente ed allenatore romano sarà il DT della FIGC e presidente del Club Italia, mentre l’ex bomber della Sampdoria è stato reintegrato sulla panchina. Per l’Italia del pallone si è aperta una nuova era, dopo settimane frenetiche e tante polemiche. L’assenza dal terzo Mondiale di fila ha portato i vertici, guidati da Giovanni Malagò, a provare l’operazione nostalgia con il tecnico di Jesi.

Con la fuga in Arabia del tecnico, tre anni fa, si erano create delle spaccature enormi che hanno condotto all’ennesimo naufragio contro la Bosnia che ha impedito a una nuova generazione di giovani italiani di godersi le sfide di una coppa del mondo FIFA. Roberto Mancini ha debuttato in Serie A con il Bologna nel 1981, non ancora diciassettenne, per poi diventare negli anni successivi una leggenda della Sampdoria, nella quale ha militato per 15 stagioni. La sua prima auto è stata una A112 usata, comprata insieme al compagno Salvatore Vullo ai tempi della Samp.

Tutte le auto di Mancini

L’Autobianchi A112, pur essendo una vettura compatta pepatissima, non rispecchiava a pieno lo stile di Mancini. Con l’avanzare della carriera il Mancio non s’è fatto scappare una delle sportive più belle al mondo, ovvero una Porsche 911 Turbo. La sportiva granturismo prodotta dalla casa automobilistica tedesca a partire dal 1963 rappresenta una icona.

Il tecnico marchigiano non disdegna la comodità e ha nel suo parco auto una Maserati Levante Trofeo del 2020. Da ambassador del brand del Tridente ha goduto delle alte performance del SUV, spinto da un propulsore V8 biturbo in grado di erogare ben 580 cavalli. Nel 2022 Mancini ha ricevuto anche una Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio in livrea Rosso Competizione, equipaggiata con un potente V6 biturbo con 510 cavalli di potenza. L’ex giocatore di Bologna, Sampdoria, Lazio e Leicester ha un amore viscerale verso i SUV.

Passione per le quattro ruote

L’ex tecnico di Lazio, Inter e Manchester City e Italia ha ricevuto come dono dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una FIAT 500 Abarth. Colorata d’azzurro, proprio come la maglia della Nazionale, l’auto con il marchio dello Scorpione è decisamente appariscente. Nel quadro delle attività promozionali siglate tra la federazione calcistica e il brand torinese, Mancini ha avuto regalata anche una FIAT 500 X Sport. Nonostante un parco auto tricolore, il tecnico ha una preferenza specifica. “La mia auto dei sogni? La Golf GTI. Mi piaceva da impazzire. Con il primo vero stipendio importante mi sono comprato naturalmente lei", confessò il nativo di Jesi nel 2015.