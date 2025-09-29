Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: e se ci fosse una versione speciale Luna Rossa?

La nuova Alfa Romeo Stelvio? Ancora non ci sono novità di rilievo. Sappiamo che il debutto della nuova generazione è stato rimandato per poter proporre anche una versione ibrida ma non ci sono notizie sulle nuove tempistiche, solo tante voci. Intanto ci potrebbero essere novità per l’attuale modello. Utilizziamo il condizionale perché di certo non c’è ancora nulla. Vi ricordate? A giugno Alfa Romeo annunciava di essere diventata Official Sponsor di Luna Rossa e sarà in prima linea nella 38° America’s Cup. Collaborazione che sarà anche tecnica e si speculava pure di una possibile versione speciale di un modello Alfa Romeo firmata Luna Rossa.

E se questa vettura fosse un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? Il solito Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) specializzato in foto spia ha condiviso gli scatti di quella che potrebbe essere la versione “Luna Rossa” della Stelvio Quadrifoglio. Il tutto ovviamente va preso con le dovute cautele ma vista la partnership, un modello speciale avrebbe perfettamente senso. Inoltre, visto che per la nuova Stelvio l’attesa non sarà breve, un modello speciale, particolarmente esclusivo, potrebbe far bene al SUV della Casa del Biscione. Dunque, non si può fare altro che attendere eventuali novità.

É DAVVERO LEI?

Le foto spia mostrano una Stelvio Quadrifoglio dotata di una particolare tinta di colore rosso che potrebbe richiamare i colori di Luna Rossa. Inoltre, il SUV si caratterizza per la presenza di passaruota e minigonne in nero lucido. Anche i cerchi in lega sono in colore nero, così come altri particolari della vettura. Al posteriore possiamo osservare i gruppi ottici parzialmente oscurati e i classici 4 terminali di scarico del motore V6 biturbo della Quadrifoglio. Ci sarà davvero una versione speciale Luna Rossa? Lo scopriremo nel coso dei prossimi mesi.

Intanto si attendono novità sulla prossima generazione del SUV. Una presentazione sarebbe attesa nel corso del 2026 ma si specula che l’attesa potrebbe essere più lunga. Vista l’importanza di questo modello, anche per lo stabilimento in cui sarà prodotto, c’è chi spera che possa arrivare presto un aggiornamento sul piano di sviluppo.

