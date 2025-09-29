Smart #5 EHD, in Cina debutta l'ibrida Plug-in

Smart #5 la conosciamo bene e abbiamo anche già avuto modo di provarla. Si tratta di un SUV elettrico su cui la casa automobilistica scommette molto. In Cina, però, i modelli Plug-in stanno piacendo sempre di più e Smart per crescere su questo mercato molto complesso, ha deciso di proporre il SUV anche in una versione ibrida Plug-in. Modello che adesso debutta ufficialmente in Cina con l’avvio delle prevendite.

INTERESSANTE ANCHE PER L’EUROPA

La nuova Smart #5 EHD, questo il suo nome, è il primo modello ibrido Plug-in della casa automobilistica controllata da una joint venture tra Mercedes e Geely. Anche in Europa i modelli PHEV stanno guadagnano consensi. Il SUV Plug-in arriverà anche sulle strade del Vecchio Continente? Per il momento sembra di no ma il mercato evolve e questo modello potrebbe essere potenzialmente appetibile anche da noi. Del resto, diversi marchi cinesi stano introducendo sul mercato europeo le loro Super Hybrid, veicoli PHEV dotati di una lunga autonomia in elettrico.

NUOVA SMART #5 EHD

Electric Hybrid Drive, questo è il significato di EHD. Esteticamente non ci sono particolari differenze dal modello elettrico. Le vere novità le troviamo sotto al cofano dove troviamo un motore 4 cilindri benzina 1.5T (BHE15-CFZ) con una potenza massima di 120 kW (163 CV), mentre l’unità elettrica sviluppa una potenza di 200 kW (272 CV). C’è poi una batteria LFP di CATL da 41,46 kWh che permette un’autonomia in solo elettrico di 252 km (CLTC). L’autonomia complessiva supera i 1.600 km sempre secondo il ciclo CLTC. Parlando della ricarica, Smart dichiara un tempo di 20 minuti per passare dal 10 all’80% della carica da una colonnina in corrente continua ad alta potenza.

PREZZI

La casa automobilistica ha aperto le prevendite della Smart #5 EHD che è proposta con un prezzo di partenza di 189.900 yuan (circa 22.700 euro). Per fare un paragone, la Smart #5 elettrica in Cina è venduta a partire da 239.900 yuan (28.700 euro).

