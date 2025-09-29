Nuova Mercedes GLA 2026, ibrida ed elettrica: continuano i test su strada

Mercedes sta lavorando al rinnovo della sua gamma di vetture e le nuove CLA e GLC elettrica sono solamente alcuni dei primi modelli di nuova generazione ad essere lanciati dalla casa automobilistica tedesca. La nuova CLA non sarà l’unico modello a poggiare sulla piattaforma MMA in quanto il costruttore la utilizzerà anche sulla prossima Mercedes GLA che è stata nuova intercettata su strada durante una sessione di test. Modello che sarà sia elettrico e sia ibrido, come la CLA. Le ultime foto spia mostrano la versione ibrida.

PICCOLE DIFFERENZE ESTETICHE

In passato si erano già visto muletti della nuova GLA elettrica e questo ha permesso di notare alcune piccole differenze sui modelli ibridi, per lo più concentrate sull’anteriore. Se il modello BEV adotta una griglia completamente chiusa vista l’assenza del motore endotermico, la versioni ibrida mostra alcune aperture nella mimetica che consentono il raffreddamento del motore a benzina che troveremo sotto al cofano.

Non possiamo vedere la griglia vera e propria, ma è possibile che assomigli al nuovo stile presentato all’inizio di questo mese sulla GLC elettrica. Anche questo prototipo sembra “copiare" il design dei fari della GLC, con luci a LED dotate di una firma luminosa a stella. Al posteriore possiamo intravedere, invece, i gruppi ottici che pure in questo caso presentano una firma luminosa a forma di stella.

MOTORI

La nuova Mercedes GLA elettrica dovrebbe arrivare nel 2026 e poggiando sulla medesima piattaforma della CLA, offrirà un’architettura a 800 V che permetterà ricariche ad altissima potenza. Se non ci saranno novità per i powertrain, la nuova GLA potrà contare su potenze fino a 260 kW grazie alla presenza di due motori che consentiranno di disporre pure della trazione integrale. Successivamente arriveranno le versioni dotate di un motore ibrido, un 4 cilindri turbo di 1,5 litri Mild Hybrid. L’unità sarà in grado di arrivare ad erogare 100, 120 o 140 kW e sarà abbinata ad una nuova trasmissione a doppia frizione a otto velocità (8F-eDCT) dalle dimensioni compatte. All’interno della trasmissione è presente un’unità elettrica da 20 kW alimentata da una batteria con una capacità di 1,3 kWh.

