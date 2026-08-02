Brabus Ultima 55: così il celebre tuner conquista il mare

Il celebre tuner tedesco Brabus, che recentemente ha presentato il suo primo modello indipendente, trasferisce la propria filosofia ad alte prestazioni nel settore nautico presentando la Brabus Ultima 55, un catamarano di lusso lungo 55 piedi (circa 17 metri) realizzato in collaborazione con Sunreef Yachts.

1.450 cv e tecnologia idrofoil

L’imbarcazione è spinta da due propulsori a sei cilindri da 533 kW (725 CV ciascuno), capaci di erogare una potenza complessiva di 1.450 CV e di spingere il catamarano oltre i 40 nodi di velocità massima. Il vero punto di forza è rappresentato dall’adozione di un avanzato sistema idrofoil: queste appendici idrodinamiche sommerse sollevano parzialmente lo scafo dall’acqua, riducendo la resistenza all’avanzamento e garantendo maggiore stabilità, efficienza e comfort di navigazione.

Stile Brabus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YachtBuyer ™ (@yachtbuyer_)

L’estetica richiama in modo evidente il mondo delle supercar di Brabus attraverso l’ampio uso della fibra di carbonio a vista su ali, montanti e prese d’aria, con livree disponibili nelle tonalità Graphite Black o Phantom Gray. Gli spazi esterni sono modulari: le piattaforme laterali pieghevoli permettono di estendere la larghezza di poppa da 5,6 a circa 7,6 metri. Negli interni spiccano i rivestimenti in pelle Moonstone, il soffitto in Alcantara, inserti in alluminio e una plancia di comando digitale con interfaccia personalizzata.

Prezzo

Proposta in configurazioni che accolgono da quattro a sei ospiti (più l’equipaggio), la Brabus Ultima 55 ha un prezzo di partenza fissato a circa 3,4 milioni di euro.