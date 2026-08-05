Autovelox, il poliziotto-cespuglio non perdona: pioggia di multe

Negli Stati Uniti è arrivato il poliziotto travestito da cespuglio per pizzicare gli automobilisti distratti. Non è una puntata della nota serie The Simpsons, ma quanto avvenuto nel New Jersey. Un agente, armato di binocolo, si è travestito per intercettare le infrazioni. L’idea del dipartimento di Dunellen ha riempito le casse dell’amministrazione locale.

“Il nostro arbusto è stato molto impegnato“, è stato annunciato su Facebook con tanto di foto del posto di blocco. E ancora “Avete notato il nostro arbusto oggi?”, in un altro post del dipartimento di Polizia, insieme a una immagine dalle forze dell’ordine. Il monito è chiaro: “Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no!”

Una problematica seria

Non solo in Italia, ancora oggi, tantissimi automobilisti guidano in modo distratto rispondendo a messaggi sullo smartphone. Una vera piaga che ha portato a numerose tragedie. Il poliziotto-pianta, posizionandosi in un punto critico della città, ha registrato ben 74 multe in sole 6 ore. Un media di 12 contravvenzioni ogni ora. Gli agenti hanno dichiarato:

“Oggi, il dipartimento di Polizia di Dunellen ha condotto un’operazione di controllo della guida distratta nel blocco 100 di North Washington Ave. Abbiamo scelto appositamente questa zona del centro, molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge del New Jersey sull’uso del cellulare alla guida e proteggere la nostra comunità […] Che questo serva da promemoria: quel messaggio o quella notifica possono aspettare. Tenete gli occhi sulla strada, non sullo schermo!”

Cosa dice la legge

Nel New Jersey, sono previste multe di 200 dollari per la prima violazione, 400 per la seconda e 600, con possibile perdita di 3 punti e ritiro della patente per 3 mesi, in caso di tris. Nessuno si aspettava un poliziotto coperto di foglie dalla testa ai piedi. L’agente è rimasto in servizio per 6 ore ma se avesse trascorso più tempo, le multe sarebbero state ancora di più.

Senza particolari tecnologie, a Dunellen, i poliziotti hanno sgamato decine di automobilisti. Nel Regno Unito, invece, si è scelto di monitorare tre corsie contemporaneamente, grazie all’ausilio dell’IA. Dal 13 aprile le autorità locali hanno attivato una rete di telecamere intelligenti che sta trasformando la gestione del traffico. Gli strumenti avanzati adottati a Londra vantano flash a infrarossi che misurano in pochi istanti le immagini raccolte per individuare tutti i comportamenti scorretti alla guida.