Record per Nissan Qashqai e-POWER: quasi 2.000 km con un solo pieno

Milleottocento chilometri di autonomia teorica erano già un dato dichiarato importante, ma la prova su strada ha superato la scheda tecnica. Un Nissan Qashqai equipaggiato con il sistema e-POWER di terza generazione ha infatti coperto 1.980 chilometri con i 55 litri d’un solo serbatoio di benzina, conquistando il titolo Guinness World Records per la maggior distanza percorsa da un SUV elettrificato non plug-in. Il test si è svolto in Colombia tra il 14 e il 17 luglio 2026. Il tutto lungo un tracciato che da Bogotá ha raggiunto la costa caraibica attraversando passi di montagna, zone a traffico intenso e variazioni climatiche continue. A bordo c’erano niente meno che i giudici del Guinness. Che hanno rigorosamente controllato rifornimento, sigilli e chilometraggio prima di vidimare la prova, che segue i test già fatti dal marchio in Tasmania e nel Regno Unito.

Un elettrico che va a benzina

Qui le ruote le gira solo il motore elettrico, punto. Il benzina davanti non è collegato alle ruote e non le muove mai: sta lì solo per fare da centrale elettrica di bordo. In sostanza brucia carburante per produrre l’energia che l’inverter smista al motore elettrico o alla batteria. Su strada il comportamento è quello di un’auto a batteria pura, scatto immediato, zero cambiate e zero vibrazioni, ma con il serbatoio al posto delle prese di ricarica: quando si svuota, ci si ferma al benzinaio e in tre minuti si riparte.

I numeri e le modifiche del nuovo modello

Con il debutto del modello 2025 su Qashqai, Nissan ha aggiornato la terza generazione del sistema introducendo il modulo integrato “5-in-1". In un unico monoblocco compatto convivono adesso motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore. L’integrazione del nuovo hardware con la frenata rigenerativa ha ritoccato verso l’alto tutte le specifiche omologate in ciclo WLTP:

Consumi: 4,5 litri per 100 chilometri (circa 22,2 km con un litro), cioè il 12% in meno rispetto alla versione precedente.

4,5 litri per 100 chilometri (circa 22,2 km con un litro), cioè il 12% in meno rispetto alla versione precedente. Autonomia dichiarata: oltre 1.200 km con i 55 litri del serbatoio (+13%).

oltre 1.200 km con i 55 litri del serbatoio (+13%). Emissioni: CO₂ sbarcata a 102 grammi al chilometro contro i 116 precedenti.

CO₂ sbarcata a 102 grammi al chilometro contro i 116 precedenti. Potenza e rumore: in modalità Sport si sale a 205 cavalli (15 in più). L’abitacolo perde 5,6 decibel di rumorosità, portandosi a livelli da EV pura.

in modalità Sport si sale a 205 cavalli (15 in più). L’abitacolo perde 5,6 decibel di rumorosità, portandosi a livelli da EV pura. Officina: il periodo dei tagliandi si allunga da 15.000 a 20.000 km, togliendo un po’ di costi di gestione.

A chi si rivolge e il ruolo per Nissan

Per la casa giapponese questo sistema resta la soluzione ponte per due categorie precise di clienti: chi vuole la guida elettrica ma teme di restare a secco lontano da una presa, e chi arrivava da anni di auto a gasolio macina-chilometri. Richard Candler, tra i responsabili della strategia prodotto del marchio, ha sintetizzato così l’esito del test sudamericano: l’idea è portare più persone verso la mobilità a zero emissioni offrendo il feeling di un’auto a batteria, ma senza costringerle a cambiare abitudini di rifornimento da un giorno all’altro.