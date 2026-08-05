Mercedes-AMG CLA 45, è lei la più veloce: nuovo record al Nurburgring

Nell’Inferno Verde, nel tempio della velocità più famoso di Germania, la Mercedes-AMG CLA 45 ha siglato un importante primato. La versione più potente di sempre della berlina tedesca è risultata la più rapida nel segmento delle berline 4 porte, fermando il cronometro sull’7:32.070. Tanta soddisfazione ma poco rumore, perché la vettura è full electric.

La Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ ha affrontato i 20 km circa del Nordschleife senza alcun tipo di modifica per l’occasione. Sulla vettura era tutto come in concessionaria, dalla meccanica all’aerodinamica, offrendo performance di altissimo profilo già dal primo tentativo. Sotto al cofano ci sono tre motori a flusso assiale, adottando uno schema derivato dalla Mercedes‑AMG GT Coupé 4, prima vettura al mondo a utilizzare tale tipologia di motori, due accoppiati all’asse posteriore e uno all’anteriore.

Prestazioni da hypercar

Con una potenza di 680 CV (500 kW) la berlina tedesca scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,7". La CLA 45 4MATIC+ ha alzato l’asticella delle prestazioni straordinarie dei competitor nel suo segmento. L’erogazione della potenza è valorizzata dalla capacità dei motori raffreddati a liquido di garantire ripetutamente la piena potenza, creando le condizioni perfette per segnare giri fulminei al Nordschleife.

Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ vanta la trazione integrale, come la CLA 45 AMG, per una efficienza che farà colpo sui progressisti green. L’auto è anche elegante nelle linee e la modalità AMGFORCE S+ offre le sensazioni di un motore termico grazie a un sound dedicato e a cambi marcia simulati. Con un’autonomia massima di 670 km e un tempo di ricarica di 22 minuti per schizzare dal 10 all’80%, grazie all’architettura a 800 volt e la potenza di ricarica massima a 330 kW, la berlina ha trovato il modo di far parlare di sé.

Brilla la Stella

In condizioni estive, con temperatura ambiente di 24 °C e asfalto a 30 °C, la Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ ha messo in mostra le sue capacità sin dal primo giro. Stefan Weckbach, Chairman of the Board of Management di Mercedes‑AMG GmbH e Head of Mercedes‑Benz G‑Class & Mercedes‑Maybach, ha annunciato: “AMG è nata in pista. Negli ultimi quasi 60 anni abbiamo dimostrato, con numerose vetture, che questo DNA è più vivo che mai. La CLA 45 scrive ora il capitolo successivo di questa storia. È l’auto più veloce della sua categoria sul circuito più impegnativo al mondo. Il mio sincero ringraziamento va a tutti i colleghi la cui dedizione e competenza hanno reso possibile questo record. E di una cosa sono certo: questo non sarà l’ultimo record AMG sulla Nürburgring-Nordschleife".