Carburanti: prorogato fino al 25 agosto lo sconto accise sul gasolio

Il Consiglio dei ministri ha approvato una proroga fino al 25 agosto dello sconto sulle accise per il gasolio, estendendo il provvedimento precedentemente approvato e in scadenza il 6 agosto. Lo sconto, pari a 17 centesimi al litro (che include la riduzione delle accise e dell’IVA), consentirà di mantenere il prezzo medio del diesel a circa 2,09 euro al litro. La benzina è nuovamente esclusa dal provvedimento: non sarà oggetto di alcuna riduzione e si attesterà su una media di circa 2 euro al litro.

La copertura finanziaria

La misura del Governo, finalizzata a limitare i rincari energetici legati alle tensioni in Medio Oriente e dalla nuova chiusura dello stretto di Hormuz, richiede una copertura finanziaria pari a 245 milioni di euro, derivata da riduzioni mirate alle spese dei vari ministeri. Successivamente al 25 agosto, entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che impiegherà l’extra gettito dell’IVA incassato durante i rincari per ridurre le accise nei periodi successivi.

I prezzi alla pompa

Ieri 4 agosto il prezzo medio del diesel nella modalità self-service sulla rete ordinaria si attestava a 2,097 euro al litro. La benzina invece aveva un prezzo medio intorno a 1,999 euro. Nei giorni scorsi il Codacons aveva denunciato una diminuzione reale di poco superiore a 8 centesimi al litro rispetto ai 17 dovuti dalla precedente misura.

Anche altri interventi

La riunione governativa ha approvato misure anche su altri temi caldi. Nel mondo della scuola, è stato dato il via libera all’immissione in ruolo di oltre 46.000 docenti (tra cui quasi 11.000 di sostegno) e più di 12.000 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Sul piano della sicurezza e dell’innovazione, il recepimento dell’AI Act europeo introduce regole rigide sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, prevedendo un doppio vaglio giudiziario ed escludendo la creazione di banche dati biometriche permanenti. Infine, sono stati stanziati 100 milioni di euro per gli interventi d’urgenza nell’area dei Campi Flegrei, colpita dal terremoto dello scorso 1° agosto che ha reso provvisoriamente inagibili ben 395 edifici.