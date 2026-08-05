Vergilius Plus: ecco dove è attivo il nuovo temutissimo autovelox

La Polizia stradale e l’Anas hanno adottato un nuovo sistema di sorveglianza della velocità media lungo 211 chilometri di strade. Il Vergilius Plus è una soluzione avanzatissima, nata per monitorare costantemente il traffico veicolare sulle principali strade e autostrade.

Le caratteristiche

Se il sistema Vergilius tradizionale è in grado di rilevare sia la velocità media che quella istantanea e di effettuare controlli sul veicolo, il nuovo sistema Vergilius Plus ne rappresenta l’evoluzione tecnologica. Il nuovo sistema di telecamere con lettura automatica delle targhe ed identificazione dei mezzi, è ora capace anche di classificarli in categorie, acquisire immagini e gestire i dati per verificare l’infrazione. Il ministero lo ha approvato sia per l’accertamento della velocità media (sistema conosciuto come “tutor”) e di quella istantanea (il classico “autovelox“).

Già attivo su oltre 200 km

Questa tecnologia dovrebbe condurre gli automobilisti a comportamenti più corretti e consapevoli, riducendo il rischio di incidenti. Il Vergilius Plus è già attivo su 36 tratti stradali e autostradali per un’estensione di oltre 200 chilometri. Regolarizzare il traffico e modificare il comportamento degli automobilisti si è reso necessario a causa del numero record di trasgressori.

I tratti monitorati

Il Vergilius Plus si trova nelle seguenti zone:

Autostrada A2 “Del Mediterraneo” , tra Salerno e Buonabitacolo (SA);

, tra Salerno e Buonabitacolo (SA); Strada Statale 1 Aurelia , tra il km 11+950 e il km 23+500;

, tra il km 11+950 e il km 23+500; Strada Statale 7 quater “Domitiana” , dal km 44+630 al km 54+300;

, dal km 44+630 al km 54+300; Strada Statale 309 “Romea” , tra il km 1+680 e il km 7+080;

, tra il km 1+680 e il km 7+080; Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, nella Galleria Santa Maria di Pozzano, dal km 0+072 al km 4+950.

Il Vergilius Plus dovrebbe migliorare la sicurezza stradale, portando gli automobilisti a ridurre la velocità su tutto il territorio nazionale. Il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, ha annunciato:

Dal tavolo con Anas e i sindaci della Penisola Sorrentina, che ho fortemente voluto promuovere, è emerso un percorso operativo condiviso che consentirà di attuare gli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture riducendo al minimo l’impatto dei lavori, in modo da garantire la massima fluidità della circolazione nel periodo di maggior afflusso turistico. Gli investimenti per la ‘Sorrentina’, inoltre, aumentano a 5,6 milioni di euro, confermando il nostro impegno per la viabilità nella Penisola.

Sempre più controlli

Il Vergilius, insieme ai tutor, sorveglierà sempre più tratti stradali del Belpaese in futuro. In Campania, nella sede Anas di Napoli, si è svolto un incontro alla presenza del Responsabile della Struttura Territoriale Anas in Campania, ing. Barbara di Franco, e dei sindaci di Sorrento, Corrado Fattorusso, di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, di Sant’Agnello, Antonino Coppola e di Vico Equense, Giuseppe Aiello.

Presente anche Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che ha aggiunto: