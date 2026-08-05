Smart aggiorna la gamma e introduce la Black Collection

Smart mette mano ai listini delle sue tre elettriche, #1, #3 e #5, e fa debuttare il Model Year 2027. Nessuna rivoluzione campata per aria. L’idea qui è stata raccogliere le richieste di chi queste auto le guida davvero, lavorando di fino su trazione, presenza su strada e personalizzazione dell’abitacolo.

In concreto le direttrici sono tre. La #5 in allestimento Premium riceve la trazione integrale dual motor, sulle versioni Pro+ fa il suo esordio il pacchetto estetico Black Collection e per tutti i modelli arrivano nuove opzioni di colore tra interni ed carrozzeria.

Il motivo di questa mossa lo riassume Xuan-Zheng Goh, che in smart Europe gestisce prodotto, marketing e comunicazione: in un settore mutevole come quello delle EV la competitività non è un dato acquisito una volta per tutte. L’intervento punta proprio a questo, migliorando la fruibilità di tutti i giorni e dando ai modelli un’impronta più marcata e sicura su strada, indipendentemente dal meteo o dalla stagione.

Quattro ruote motrici per la smart #5 Premium

Dal punto di vista tecnico la svolta principale riguarda la smart #5, che accoglie a listino la nuova variante Premium AWD. L’aggiunta del secondo motore elettrico porta in dote le quattro ruote motrici, pensate per chi affronta spesso fondi scivolosi, piogge battenti o strade di montagna. Questa versione a doppio motore si affianca alla classica Premium a trazione posteriore, che resta regolarmente acquistabile, e richiede un sovrapprezzo di 2.500 euro.

Sotto il profilo degli equipaggiamenti non si perde nulla. La AWD conferma l’impostazione ricca della variante di partenza, compresi l’impianto audio curato da Sennheiser, la vetratura a doppio strato studiata per isolare l’abitacolo dai fruscii e i sedili rivestiti in Duo Leather (con quelli anteriori ventilati e i posteriori riscaldabili).

La Black Collection incattivisce le versioni Pro+

Chi strizza l’occhio a un’estetica più aggressiva potrà invece scegliere la Black Collection, un pacchetto ideato per vestire di scuro le varianti Pro+ di #1, #3 e #5. Costa 600 euro in più rispetto al prezzo base della Pro+ e include di serie la tinta nera per la carrozzeria, oltre alla possibilità di richiedere i vetri posteriori oscurati.

L’allestimento introduce una serie di finiture coordinate in nero che toccano la griglia anteriore, la linea di cintura, le minigonne, il diffusore sul retro e le barre sul tetto. Poi ogni modello si differenzia per i cerchi e alcuni dettagli specifici: la smart #1 punta su cerchi Amps da 18 pollici e inserti Deep Jade; la #3 sceglie cerchi Flux da 19 pollici mantenendo i dettagli Deep Jade; la #5 opta invece per cerchi in nero lucido Orbit da 19 pollici, maniglie a scomparsa e rifiniture Meta Black.

A completare il quadro ci sono tre nuove combinazioni per i rivestimenti interni. L’idea di smart non è quella di affogare il cliente in decine di opzioni slegate, ma di proporre accoppiamenti già studiati per coordinarsi al meglio con le tinte esterne della carrozzeria.

Per quanto riguarda i tempi d’arrivo sul mercato, le vetture aggiornate, la gamma Black Collection e la smart #5 Premium AWD si potranno ordinare in Italia e in Spagna a partire dal 30 luglio. Negli altri Paesi europei le vendite partiranno in un secondo momento con un roll-out progressivo.