La nuova AC Cobra GT Coupé con V8 da 730 CV: puristi in estasi

In un mondo che si elettrifica, c’è chi rimane fedele alle tradizioni con il rombo di un potente motore V8. Dall’unione tra il telaio dell’azienda inglese AC Cars e l’idea geniale di Carroll Shelby nacque una vettura unica nel suo genere. Battezzata inizialmente come Shelby A.C. Cobra per diventare poi A.C. Cobra e infine Ford Cobra, con una carrozzeria british dal peso di soli 1311 kg e un poderoso motore statunitense Ford V8, prese forma un mix letale.

In occasione del 125° anniversario del marchio, AC Cars ha svelato una versione moderna della AC Cobra GT Coupé, la supercar che affianca la GT Roadster. Pur nascendo su una piattaforma all’avanguardia, la prima Cobra coupé prodotta in serie nella storia dell’azienda britannica strizza l’occhio al passato, non rinunciando agli elementi che hanno reso leggendaria la vettura l’AC A98 nelle sfide di Le Mans nel 1964.

L’audacia AC Cobra GT Coupé

La linea è accattivante con un tetto fisso con il classico profilo “double bubble", soluzione che ottimizza l’aerodinamica senza penalizzare lo spazio, mentre il posteriore è caratterizzato da una coda Kammtail, una configurazione che per decenni ha fatto la differenza nelle sfide in pista per ridurre la resistenza aerodinamica senza necessità di adottare una lunga coda.

La Coupé offre un’impostazione ancora più accattivante rispetto alla GT Roadster, pur condividendo la base tecnica per il 75%. Il telaio vanta una struttura spaceframe in alluminio estruso, progettata internamente da AC Cars, mentre tutta la carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio per limitare il peso sulla bilancia. Per motivi di sicurezza è decisamente più grande rispetto alla Cobra originale, con un passo di 2.570 mm, una lunghezza di 4.225 mm e una larghezza di 1.980 mm. Il peso è inferiore ai 1.600 kg, con una distribuzione delle masse prossima al 50:50 tra avantreno e retrotreno.

Performance top

Sotto al cofano batte un motore V8 5.0 litri, disponibile in due configurazioni. La versione aspirata eroga 456 CV e 555 Nm, mentre quella sovralimentata offre ben 730 CV e 820 Nm, consentendo alla GT Coupé di scattare da 0 a 97 km/h in meno di 3,5 secondi.

I fortunati acquirenti possono contare su un cambio manuale a sei marce, ma c’è anche in alternativa un moderno automatico a dieci rapporti con paddle al volante. Le sensazioni alla guida sono da autentica granturismo con una super agilità nei tratti misti. L’abitacolo è un elogio agli anni ’60, ma non mancano elementi analogici e display digitali con rivestimenti artigianali in pelle. La dotazione di serie comprende climatizzatore automatico, alzacristalli elettrici e sistema di infotainment con navigazione, mentre a scelta ci sono pellami e dettagli in fibra di carbonio a vista.

Il prezzo? L’AC Cobra GT Coupé parte da 234.300 sterline (circa 273.000 euro), tasse escluse, per la versione aspirata, mentre la variante sovralimentata richiede almeno 256.300 sterline (quasi 300.000 euro). Le prime consegne cominceranno nel 2028, dopo aver esaudito i desideri dei clienti della GT Roadster.