Il SUV cinese che spacca il mercato: 20.000 prenotazioni in 7 minuti

Si chiama L03 ed è un SUV coupé elettrico destinato a girare anche sulle nostre strade. Linee sinuose, abitacolo moderno e motorizzazioni elettriche sono la ricetta su cui si basa il successo di Xpeng. La realtà cinese è stata co-fondata nel 2014 da Henry Xia (Xia Heng) e He Tao, ex dirigenti della GAC Group.

Il design della L03 è opera di un gruppo di tecnici, guidato dall’ex Ferrari JuanMa Lopez, vicepresidente dello Xpeng Design Center, che ha pensato ai clienti europei che amano i SUV del segmento C. La vettura è lunga 4,65 metri, larga 1,92 metri, alta 1,60 metri e presenta un passo di ben 2,85 metri. L’abitacolo è minimalista con uno schermo centrale da 15,6″. Il tunnel vanta due basi di ricarica wireless per i devices, e spicca per luminosità, grazie a un ampio tetto panoramico.

Imbottita di tecnologia

La Casa cinese ha definito la L03 un software-defined vehicle, ossia una vettura progettata per evolversi nel tempo attraverso aggiornamenti digitali e servizi connessi. L’intelligenza artificiale ha un ruolo chiave nello sviluppo delle funzioni di bordo e dei sistemi di assistenza alla guida. Il modello venduto nel Paese del Dragone Rosso con il nome di Mona L03 offre opzioni sotto al cofano per tutte le esigenze.

La full electric dispone di un motore da 249 CV e 280 Nm di coppia, alimentato da batterie da 56 oppure 69 kWh, che permettono rispettivamente fino a 525 e 625 km di autonomia secondo il ciclo CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Non manca una variante range extender, nella quale un motore benzina 1.5 da 95 CV fa da generatore per ricaricare la batteria da 37,2 kWh. In questa configurazione il SUV può affrontare senza patemi fino a 315 km in modalità elettrica e raggiungere un’autonomia complessiva dichiarata di 1.330 km.

Prenotazioni record

Il prezzo in Cina parte da circa 15.800 euro, eppure in Europa arriva a 35.600 euro. A Xpeng sono bastati 7 minuti per registrare già 20.000 ordini. Numeri da smartphone e, nel giro di un’ora, il dato si è approssimato intorno alle 50.000 unità. Il brand ha già vinto la sua sfida in un mercato molto popolato in cui sta diventando sempre più difficile distinguersi.

Il SUV L03 si è rivelato il lancio di maggior successo dell’anno in Cina, andando oltre ogni più rosea aspettative. Ha raggiunto 20.000 preordini in soli 7 minuti e 46.859 nella prima ora dall’apertura degli ordini. Del resto la Mona M03 ha venduto oltre 175.000 unità nel corso dello scorso anno, rappresentando il 41% delle vendite annuali di Xpeng. Vedremo i risultati che riuscirà a conseguire nel Vecchio Continente.