Ferrari, 10 nuove Purosangue su misura per la collezione American Grand Tour

La Purosangue per Ferrari è stata una idea vincente che, nonostante l’impostazione a ruote alte, non ha tradito l’animo corsaiolo tradizionale, anche grazie all’adozione di un motore V12. Non sarà incollata al suolo, ma a differenza della Luce ha avuto un senso chiaro nella gamma del Cavallino. Per gli Stati Uniti sono stati svelati dieci crossover V12 iper-esclusivi, ispirati ai paesaggi e ai leggendari itinerari automobilistici americani.

Per l’American Grand Tour Atelier Collection, Ferrari ha presentato 10 unità realizzate su commissione per i clienti d’oltreoceano dal palato fine. La gamma si divide nella serie “Paesaggi", ispirata alla geografia, e nella serie “Strade", focalizzata sulle livree delle auto da corsa. La Casa modenese ha voluto enfatizzare il legame con il car market a stelle e strisce con una serie in tiratura limitata della sua supercar a ruote alte.

Flotta senza eguali

Gli Stati Uniti rappresentano quasi un quarto della presenza globale di Ferrari, nonostante le politiche protezionistiche di Trump. La Purosangue American Grand Tour Atelier Collection propone dieci pezzi unici, creati su misura, per gli storici itinerari automobilistici degli Stati Uniti. L’obiettivo era evitare la creazione di due veicoli identici nella collezione.

La prima metà della serie comprende cinque SUV ispirati agli scenari naturali americani. "The Coast" richiama l’incontro tra oceano e scogliere con carrozzeria Blu Cangiante e dettagli Ambra Scuro. "The Mountains" vanta una tinta Verde Menthe su base Beige Honolulu, mentre ‘‘The Great Plains" unisce il Bronzo Montecarlo con interni in pelle Testa di Moro Java. "The Forests" presenta una livrea Verde Zeltweg e un abitacolo Verde Venaria, mentre “The Sand" si distingue per la vernice Blu Genziana Storico e gli interni in pelle Sabbia.

Modelli da sogno

La collezione Roads si ispira al patrimonio delle GT iconiche e del Motorsport americano attraverso livree grafiche e dettagli patriottici. “Switchback" unisce la vernice Blu America con un’elegante livrea Rosso Corsa, con interni rivestiti in pelle bianca Bianco e dettagli a stelle e strisce cuciti direttamente sui sedili. “Overlook" è impreziosita da una vernice Rosso California, livrea Blu America e interni Bianco puliti.

“Straight Away" sfoggia una finitura Bianco Mille Miglia con tradizionali strisce da corsa blu NART su pelle Rosso Giudecca, che viene poi invertita da “Byway" con carrozzeria Blu NART e livrea Bianco King. Infine, “Mountain Pass" completa la serie con una accattivante tonalità Rosso Racing 2025 su un abitacolo Blu Sterling intenso. I prezzi? Risulteranno notevolmente superiore a quelli di partenza del modello a ruote alte del Cavallino.