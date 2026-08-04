Stellantis, il piano per Cassino: due nuove Maserati dal 2028

Sul futuro (destino) della fabbrica Stellantis di Cassino potrebbe essere solo una questione di mesi. A riaprire il dossier è stato il governatore del Lazio, Francesco Rocca. Durante una convention a Castrocielo si è sbilanciato spiegando che a novembre, a Torino, il gruppo svelerà i due nuovi modelli Maserati legati al piano industriale. Entrambi destinati proprio alle linee dello stabilimento frusinate.

Ufficialmente da Stellantis conferme formali ancora non ce ne sono, ma l’appuntamento di autunno sembra tracciare la rotta. Non aspettatevi di vedere vetture pronte per la concessionaria: l’incontro servirà più che altro a mettere le carte in tavola sulla strategia del Tridente, definire il peso specifico di Cassino da qui ai prossimi anni e dare i primi dettagli su che tipo di auto vedremo.

L’ipotesi è un socio di minoranza

Un nodo centrale riguarda la proprietà della fabbrica. Rocca ha ribadito che il sito laziale non è in vendita. L’unica opzione sul tavolo per l’ingresso di un nuovo operatore industriale sarebbe una quota di minoranza: una mossa pensata per riempire i vuoti di linea e sfruttare la capacità produttiva che oggi resta ferma.

Il quadro coincide con le parole pronunciate nelle ultime settimane dal CEO di Stellantis, Antonio Filosa. Il manager ha smentito seccamente le voci di vendita sia per la Maserati sia per Cassino, ammettendo però che ci sono discussioni aperte con possibili partner di settore.

Le auto in arrivo a Cassino

Le indiscrezioni di settore permettono già di capire di che auto si tratta, entrambe posizionate nella fascia alta del mercato e con la meccanica ampiamente condivisa, proprio come successo in passato tra le vecchie Ghibli e Levante.

La prima novità attesa è l’erede della Levante: una SUV sportiva di grandi dimensioni con codice interno M9X. Avrà una linea filante, sullo stile di modelli come Urus o Purosangue, e dovrebbe fare il suo esordio a fine 2028.

La seconda vettura rimpiazzerà invece la Ghibli, ma abbandonerà la forma della berlina classica per diventare una crossover. In questo caso l’orizzonte temporale punta alla fine del 2029.