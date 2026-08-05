FAW-Volkswagen svela la Jetta M6: prima berlina elettrica del marchio

Il marchio Jetta compie il passo più importante della sua giovane storia. La joint venture FAW-Volkswagen ha infatti mostrato per la prima volta la Jetta M6, la prima berlina a tre volumi al 100% elettrica del brand. Non si tratta di un semplice ampliamento della gamma, ma di una mossa strategica fondamentale: il Gruppo Volkswagen punta su questo modello per riconquistare quote di mercato nel settore delle New Energy Vehicles (NEV) in Cina, andando a sfidare direttamente concorrenti già agguerrite come la Xpeng Mona M03 e la fresca MG 07.

Linee slanciate e dimensioni da segmento medio

Il design punta su proporzioni da berlina media e un’aerodinamica curata. Il tetto spiove dolcemente verso la coda, dove trova spazio un unico elemento luminoso a tutta larghezza, mentre sul davanti dominano fari affilati e una presa d’aria attiva nel paraurti.

Completano l’esterno i cerchi da 18 pollici, le maniglie semi-integrate e il tetto panoramico in vetro. Nelle foto di lancio, l’allestimento di punta, proposto in una tinta viola, mostra anche il pacchetto di assistenza alle manovre con sensori perimetrali e telecamere a 360 gradi.

Con i suoi 4.806 mm di lunghezza, 1.868 di larghezza, 1.500 di altezza e un passo di 2.820 mm, la M6 supera la Xpeng Mona M03 di appena 26 mm. Un margine ridottissimo che conferma come le due vetture siano state modellate sullo stesso identico target.

Una sfida a tre nel mercato delle berline elettriche

Il debutto della Jetta M6 si inserisce in una vera e propria bagarre commerciale. Oltre alla presenza consolidata della Mona M03 di casa Xpeng, il gigante statale SAIC ha recentemente aperto le prenotazioni per la MG 07, un’altra berlina concepita proprio per strappare clienti alla rivale di Xpeng. Nel giro di pochi mesi, insomma, il segmento delle berline BEV di fascia media in Cina si è trasformato in uno dei campi di battaglia più infuocati del settore automotive.

Due opzioni di potenza, in attesa dei dati sulle batterie

Sotto la scocca della Jetta M6 lavora un motore elettrico singolo, offerto in due differenti livelli di potenza. Sul fronte meccanico la scelta è tra due propulsori a motore singolo. Il modello base eroga 113 kW (152 CV) per una velocità di punta di 166 km/h, mentre la versione da 145 kW (194 CV) allunga fino a 172 km/h. L’ago della bilancia si ferma tra i 1.557 e i 1.628 kg a seconda della configurazione. Ancora nessun dettaglio, invece, su capacità della batteria e chilometraggio garantito con una ricarica. Il costruttore ha preferito rinviare la diffusione delle schede tecniche complete al momento del debutto commerciale.