Nissan Qashqai e-POWER: l’ibrida che si guida come un’elettrica

Ci sono tecnologie che promettono di cambiare il modo di guidare e altre che riescono realmente a modificare il rapporto tra automobilista e vettura. La tecnologia e-POWER di Nissan appartiene a questa seconda categoria perché propone un approccio completamente differente all’ibrido: non si limita ad affiancare un motore elettrico a quello termico, ma porta nella guida quotidiana molte delle sensazioni tipiche di un’auto elettrica, mantenendo però la praticità di una vettura tradizionale. Dopo aver provato su strada il Nissan Qashqai e-POWER, la sensazione più evidente è proprio questa: al volante si percepisce un comportamento più vicino a quello di un veicolo elettrico che a quello di un normale SUV ibrido. La risposta dell’acceleratore è immediata, la coppia arriva senza esitazioni e la progressione è fluida, senza i tradizionali passaggi di rapporto di una trasmissione convenzionale. Eppure, a differenza di un’auto elettrica pura, non serve collegare il veicolo a una presa per ricaricare la batteria. Il rifornimento resta quello di una normale vettura a benzina, con il vantaggio di poter affrontare anche lunghi viaggi senza modificare le proprie abitudini.

e-POWER: la tecnologia Nissan che riscrive il concetto di ibrido

Il cuore della tecnologia Nissan è un concetto semplice, ma profondamente diverso rispetto agli schemi ibridi più diffusi. In un sistema ibrido tradizionale il motore termico e quello elettrico possono lavorare insieme per trasmettere movimento alle ruote, mentre nel sistema-POWER le ruote sono azionate esclusivamente dal motore elettrico.

Il motore benzina non ha quindi un collegamento meccanico diretto con la trazione: il suo compito è produrre energia elettrica attraverso un generatore, alimentando il motore elettrico e contribuendo alla gestione della batteria. Questa architettura consente di separare completamente le funzioni: il motore elettrico gestisce la trazione e garantisce una risposta immediata, mentre il motore termico lavora come generatore nelle condizioni più efficienti.

Il risultato è un’esperienza di guida molto vicina a quella di un veicolo elettrico, ma con l’autonomia e la semplicità di utilizzo di un modello tradizionale.

Come su una vettura elettrica

Il primo elemento che emerge alla guida della Nissan Qashqai e-POWER è la naturalezza con cui la vettura trasferisce la potenza. Premendo il pedale dell’acceleratore non si avverte il classico ritardo di risposta tipico dei motori termici o delle trasmissioni tradizionali. La coppia del motore elettrico è immediatamente disponibile e rende il Qashqai particolarmente piacevole nelle partenze da fermo, nel traffico urbano e nei sorpassi.

L’accelerazione è progressiva e silenziosa. Non ci sono cambi marcia percepibili perché il sistema non utilizza una trasmissione tradizionale: la gestione dell’energia avviene in modo continuo, adattando istantaneamente la spinta alle esigenze del conducente. Anche nei percorsi extraurbani emerge una sensazione di grande equilibrio. Il Qashqai e-POWER mantiene un’elevata fluidità di marcia, con un comfort acustico in linea con quello di una vettura completamente elettrica. Il motore benzina entra in funzione soltanto quando necessario per produrre energia, ma la sua presenza è stata ulteriormente affinata nella nuova generazione del sistema grazie ad una maggiore integrazione dei diversi componenti ed una gestione più efficiente.

Oltre 1.300 km con un pieno

Una tecnologia può essere interessante sulla carta, ma sono le condizioni reali di utilizzo a dimostrarne il valore e Nissan ha voluto sottoporre Qashqai e-POWER a due importanti prove di lunga percorrenza, in scenari completamente diversi. Due sfide condotte su strade aperte al traffico, affrontando condizioni climatiche differenti, dislivelli, percorsi autostradali, tratti urbani e strade tortuose. Il risultato è stato particolarmente significativo: oltre 1.300 chilometri percorsi con un solo pieno, la prima volta attraversando il Regno Unito da nord a sud e la seconda completando il giro della Tasmania.

Il Regno Unito attraversato senza rifornimenti

La prima sfida ha visto Nissan Qashqai e-POWER affrontare il celebre itinerario che collega John O’Groats, nell’estremo nord della Gran Bretagna, a Land’s End, il punto più occidentale e meridionale dell’isola. Un viaggio caratterizzato da condizioni molto diverse con tratti autostradali e traffico urbano, passaggi su strade extraurbane e cambiamenti climatici tipici del Nord Europa.

Il risultato finale ha permesso di registrare 1.347 km percorsi con un solo pieno con un consumo medio di 3,76 l/100 km e circa 160 km di autonomia residua al termine della prova. Un dato importante perché ottenuto in condizioni reali, dimostrando come la tecnologia e-POWER riesca a mantenere bassi consumi anche durante un viaggio lungo e caratterizzato da diverse condizioni di guida.

La Tasmania: tra montagne e strade costiere

La seconda sfida ha portato Nissan Qashqai e-POWER in uno scenario ancora più impegnativo: il giro completo della Tasmania. Un percorso caratterizzato da strade costiere ricche di curve, territori montuosi, importanti variazioni di quota e alternanza tra zone rurali e tratti autostradali. Un ambiente ideale per mettere alla prova la capacità del sistema di gestire continuamente la richiesta di energia, sfruttando al meglio il motore elettrico e il generatore termico. Anche in questo caso il risultato ha confermato le potenzialità della tecnologia Nissan con l’intero giro dell’isola (oltre 1.300 km) percorso senza rifornimenti e un consumo reale di circa 4,5 l/100 km.

Due prove molto diverse tra loro, ma accomunate dallo stesso risultato: dimostrare che un SUV elettrificato senza ricarica esterna può offrire efficienza, autonomia e piacere di guida anche sulle lunghe percorrenze.

La nuova generazione e-POWER: più compatta, efficiente e silenziosa

L’ultima evoluzione della tecnologia Nissan introduce importanti aggiornamenti tecnici. Uno degli elementi principali è il nuovo sistema modulare 5-in-1, che riunisce in un unico gruppo: motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore.

Una soluzione che consente di ridurre peso e ingombri, migliorando contemporaneamente efficienza e rendimento. Anche il motore termico è stato completamente riprogettato. Il nuovo 1.5 turbo benzina utilizza la tecnologia di combustione STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel), sviluppata per ottimizzare il processo di combustione. Il rendimento termico raggiunge così fino al 42%, un valore particolarmente elevato per un motore benzina di serie.

Perché e-POWER è diverso dagli altri ibridi?

La differenza fondamentale è nel modo in cui viene utilizzata l’energia. Un ibrido tradizionale cerca un equilibrio tra motore elettrico e motore termico. Nissan e-POWER, invece, porta il concetto di elettrificazione a un livello differente, offrendo al conducente una guida caratterizzata da coppia immediata, accelerazione lineare, risposta istantanea dell’acceleratore, assenza dei cambi marcia tradizionali, elevata silenziosità, soprattutto in città e sensazioni simili a quelle di una vettura elettrica senza nessuna necessità di ricarica.

Allo stesso tempo mantiene i vantaggi di un’auto convenzionale grazie ad autonomia elevata e rifornimento rapido per la massima libertà come confermano i due viaggi da record nel Regno Unito e in Tasmania. Ed è proprio questo equilibrio il punto di forza della proposta Nissan: il sistema e-POWER porta nella guida quotidiana molti vantaggi dell’elettrico senza imporre il cambiamento delle abitudini legato alla ricarica. Una tecnologia che dimostra come il futuro della mobilità possa passare anche attraverso soluzioni ben progettate capaci di unire innovazione ed efficienza.