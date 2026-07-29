Nissan e-POWER: come funziona la tecnologia che riscrive il concetto di ibrido

Nel panorama della mobilità attuale esistono numerose tecnologie ibride, ma la strada seguita da Nissan con il sistema e-POWER è molto diversa da quella seguita dagli altri costruttori. Nissan ha sviluppato un sistema che rompe gli schemi tradizionali attraverso un approccio inedito, capace di avvicinare gli automobilisti all’esperienza di guida di un’auto elettrica senza cambiare le abitudini quotidiane.

A differenza dei classici sistemi full hybrid, infatti, nelle vetture dotate del sistema e-POWER il motore a benzina non trasmette direttamente la coppia alle ruote. Il motore termico ha infatti il solo compito di produrre energia elettrica, mentre è il motore elettrico a trasmettere la potenza alle ruote. Una soluzione tecnica che rappresenta uno dei brevetti più importanti sviluppati da Nissan negli ultimi anni e che, dopo il debutto in Giappone nel 2016 e il successivo arrivo in Europa, continua a evolversi con una nuova generazione ancora più efficiente.

Propulsione ibrida non tradizionale

Per comprendere il funzionamento di e-POWER è necessario dimenticare il concetto tradizionale di auto ibrida. Nei sistemi full hybrid convenzionali, infatti, il motore termico può azionare direttamente le ruote, da solo oppure insieme al motore elettrico. Il sistema di gestione elettronica seleziona in ogni istante la fonte di energia più adatta, adattandosi alla velocità, al carico e alle condizioni di guida. Nel sistema Nissan, invece, il propulsore a benzina lavora esclusivamente come generatore di energia e il motore elettrico è l’unico collegato alla trasmissione e alle ruote. L’energia prodotta viene gestita attraverso un inverter che può alimentare direttamente il motore elettrico, ricaricare la batteria del sistema agli ioni di litio o fare entrambe le cose contemporaneamente, a seconda delle esigenze di marcia. In pratica il motore termico non interviene mai nella trazione, eliminando uno degli elementi che caratterizzano le architetture ibride tradizionali.

Come funziona il sistema e-POWER

Dal punto di vista tecnico il sistema è composto da quattro elementi principali:

motore termico;

generatore elettrico;

inverter;

motore elettrico di trazione.

Durante la guida è il motore elettrico a fornire sempre la coppia alle ruote. Quando la batteria necessita di energia o la richiesta di potenza aumenta, il motore benzina entra in funzione per azionare il generatore. L’energia prodotta viene quindi gestita dall’inverter, che decide se alimentare immediatamente il motore elettrico oppure immagazzinarla nella batteria. Si tratta di un funzionamento molto simile a quello di una centrale elettrica, nella quale il propulsore termico lavora nelle condizioni più efficienti possibili invece di seguire continuamente le variazioni di accelerazione richieste dal conducente.

La frenata rigenerativa

Come ogni moderna vettura elettrificata, anche il sistema e-POWER sfrutta la frenata rigenerativa. Durante le decelerazioni e le frenate, il motore elettrico funziona come generatore, trasformando l’energia cinetica normalmente dispersa in energia elettrica. Questa energia viene accumulata nella batteria e successivamente riutilizzata per alimentare il motore elettrico durante la marcia. Il risultato è un recupero energetico continuo che contribuisce a migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

Sensazioni di guida da auto elettrica

L’aspetto che distingue maggiormente e-POWER rispetto agli altri sistemi ibridi è la sensazione di guida. Poiché la trazione è affidata esclusivamente al motore elettrico, l’esperienza di guida richiama da vicino quella di un veicolo 100% elettrico. La coppia è disponibile fin dai primi istanti, l’accelerazione è pronta e lineare, la risposta all’acceleratore è immediata e l’assenza di un cambio tradizionale rende l’erogazione della potenza continua e senza interruzioni. A tutto questo si aggiunge un elevato comfort acustico, particolarmente apprezzabile nella guida urbana, dove la silenziosità contribuisce a rendere ogni spostamento ancora più piacevole.

Il risultato è una guida estremamente fluida e progressiva, priva degli effetti tipici dei motori termici, come le variazioni di regime e di rumorosità che accompagnano le accelerazioni più decise.

Nessuna ricarica elettrica

Uno dei punti di forza della tecnologia Nissan è anche la semplicità d’utilizzo. La batteria non richiede infatti alcuna ricarica tramite presa domestica o colonnina pubblica. Per il conducente l’utilizzo dell’auto rimane identico a quello di una vettura tradizionale poiché l’energia necessaria viene prodotta dal motore benzina o mediante frenata rigenerativa. Questa caratteristica del sistema elimina qualsiasi preoccupazione legata alla disponibilità delle infrastrutture di ricarica o ai tempi necessari per ripristinare l’autonomia. Ancora oggi infatti – nonostante negli ultimi anni la rete infrastrutturale sia cresciuta in modo significativo – la cosiddetta “range anxiety" rappresenta uno dei principali ostacoli psicologici all’acquisto di un veicolo completamente elettrico.

I vantaggi del sistema e-POWER

Dal punto di vista pratico, la tecnologia e-POWER offre una combinazione di caratteristiche difficilmente riscontrabile in altri sistemi di elettrificazione. Tra i principali vantaggi figurano:

esperienza di guida molto simile a quella di un’auto elettrica;

elevata silenziosità;

assenza della necessità di ricarica esterna;

praticità d’uso identica a quella di una tradizionale vettura a benzina;

consumi contenuti grazie alla gestione ottimizzata del motore termico.

In un mercato in cui la transizione energetica procede con velocità differenti a seconda delle esigenze degli utenti e dello sviluppo delle infrastrutture, e-POWER rappresenta una proposta tecnica originale e distintiva. Più che un semplice sistema ibrido, è un diverso modo di concepire la propulsione: il motore elettrico diventa il vero protagonista della guida, mentre il motore a benzina lavora dietro le quinte, producendo l’energia necessaria con l’obiettivo di massimizzare efficienza, comfort e piacere di guida.