A Goodwood arriva l’anti-Ferrari, Zenvo Aurora Tur da 1.850 CV

Carrozzeria da caccia terra-terra, tinta gialla e un super motore V12. Se vi aspettavate una Lamborghini a competere con i bolidi ibridi di Ferrari vi occorre ricalibrare il visus perché ci troviamo difronte alla Zenvo Aurora che, in occasione del Festival Of Speed 2026, compie un netto passo in avanti con novità tecniche all’avanguardia. Il produttore di hypercar nordico ha mostrato in anteprima il prototipo di validazione della versione Tur.

L’Aurora è l’erede della TS1 GT con motore V8 ed è il primo modello dell’azienda a presentare una motorizzazione ibrida con V12. La variante Tur è un modello a trazione integrale più orientato alla strada ed è in grado di superare i 400 km/h. L’Aurora Agil è una variante a trazione posteriore nata per la pista. In anteprima è emersa la configurazione definitiva di esterni e dell’abitacolo racing della Tur.

Concepita per vari manici

Sotto il cofano della Zenvo Aurora Tur alloggia un inedito V12 di 6,6 litri con quattro turbocompressori, sviluppato insieme a MAHLE Powertrain. Sprigiona 1.250 CV e raggiunge i 9.800 giri/min, un valore che da solo farebbe venire i brividi anche a un pilota di F1. Si tratta, infatti, del V12 più potente mai installato su una vettura omologata per la circolazione.

Non paghi del poderoso motore termico, i tecnici danesi hanno montato motori elettrici, uno integrato nella trasmissione e due sull’asse anteriore, per una mostruosa potenza complessiva di 1.850 CV e 1.700 Nm di coppia. La trasmissione è automatica a otto rapporti con paddle al volante e la trazione è integrale. La piattaforma della Tur è la stessa della più estrema Aurora Agil, rispondendo a esigenze più da GT.

Performance top

Grazie a un telaio monoscocca in fibra di carbonio che pesa appena 1.548 kg a secco si è raggiunto un rapporto peso-potenza di circa 1,19 CV/kg. La Ferrari F80 vanta un rapporto peso/potenza di 1,27 CV/kg. Questo valore è calcolato con un peso a secco di 1525 kg e una potenza complessiva di 1200 CV erogata dal suo sistema ibrido.

L’hypercar danese scatta da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e raggiunge i 300 km/h in circa 9 secondi, arrivando a toccare una velocità massima di 420 km/h, 70 km/h in più della F80. Con un fondo completamente carenato il pilota ha sensazioni da auto da corsa con sospensioni a doppi triangoli e freni carboceramici. La Tur verrà prodotta in soli 50 esemplari. Gli appassionati la potranno ammirare a Goodwood prima che finisca nel garage dei fortunati collezionisti.