MINI Cooper Oxford, il miglior modo di festeggiare i 25 anni di MINI moderna

Il 2001 ha cambiato le nostre vite, un anno che ci ha spalancato le porte del terzo millennio e che, per molti storici, rappresenta un autentico spartiacque nella società civile. Basti pensare all’attentato alle Torri Gemelle di New York e a tutto ciò che è dipeso da quel tragico evento. Dal punto di vista motoristico, in quell’annata abbiamo assistito alla rinascita della MINI, al primo capitolo dell’era moderna dello storico veicolo britannico sotto il cappello di BMW. Dato che sono passati venticinque anni da quando le catene di montaggio di Oxford si sono attivate per partorire la loro prima MINI moderna, il brand di sua maestà ha scelto di festeggiare questo primo quarto di secolo con una serie speciale: la MINI Cooper Oxford Edition. Un’auto che ti fa venire voglia di sorseggiare tè caldo alle cinque del pomeriggio, anche se fuori la colonnina di mercurio si aggira sui 35 gradi.

La firma della Union Jack

L’elemento che rende riconoscibile la MINI Cooper Oxford Edition è il suo tetto bianco a contrasto, che mostra con uno spirito orgoglioso una Union Jack diversa dal solito, diciamo più contemporanea. Questo richiamo visivo, che inevitabilmente ci rimanda alle MINI del passato, è rafforzato da una fascia centrale rossa e bianca che scorre lungo tutta la vettura, realizzando un elemento di continuità estetica tra il frontale e il posteriore.

La carrozzeria è disponibile in due tonalità diverse: l’elegante Indigo Sunset Blue e il vibrante Chili Red. A completare il giuoco di contrasti intervengono le calotte degli specchietti bianche, un omaggio garbato ai modelli storici del brand. La presenza su strada è garantita dai cerchi da 18 pollici Slide Spoke Bicolore, impreziositi da coprimozzi e cappucci delle valvole coordinati che sottolineano l’esclusività di questa edizione.

Interni di qualità

Aprendo lo sportello e salendo a bordo, l’identità britannica viene percepita con sincerità per merito di una cura meticolosa dei dettagli. Il tema della Union Jack è ripreso nell’abitacolo con una stampa a effetto testurizzato sulla razza del volante a ore 6 e sui tappetini. Un tocco di sportività è conferito dall’elemento circolare con bandiera a scacchi, tributo alla tradizione racing del marchio.

Ogni ingresso nella vettura viene esaltato dai battitacco esclusivi, progettati appositamente per ricordare i 25 anni della MINI moderna. Questa edizione speciale, basata sulla MINI Cooper 3 porte, dimostra come la personalizzazione rimanga un pilastro fondamentale di questa Casa, permettendo a ogni automobilista di esprimere la propria personalità attraverso dettagli di design unici.

La Oxford Capsule

Per chi desidera portare lo stile Oxford anche fuori dall’abitacolo, il marchio ha presentato la Oxford Capsule, una selezione di prodotti lifestyle coordinati. Questa collezione comprende accessori come la MINI Traveller Bag, T-shirt unisex in blu scuro, cappellini e persino l’iconico ombrello “Umbrella Walking Stick", perfetto per affrontare l’estate britannica con eleganza.

È importante precisare che questa MINI Cooper Oxford Edition è un’edizione speciale indipendente, distinta dall’omonima versione presente sul mercato statunitense, con la quale non condivide alcun collegamento tecnico o commerciale. Con questo nuovo lancio, MINI ribadisce il suo ruolo di icona di stile globale, capace di evolvere costantemente senza mai dimenticare le proprie radici nate sessantasette anni fa nel cuore del Regno Unito.