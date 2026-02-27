Ultima chiamata per Audi A1 e Q2: sono ancora disponibili, ma presto usciranno dal listino

La gamma di Ingolstadt sta vivendo una fase di transizione verso l’elettrico, una strategia che impone l’uscita di scena dei due modelli che finora hanno rappresentato l’accesso al mondo dei Quattro Anelli. La Audi A1 e la Q2 usciranno definitivamente dai listini entro l’anno e non saranno sostituite da una nuova generazione (al loro posto arriverà un inedito modello elettrico). I clienti che intendono acquistarle nel 2026 possono comunque contare su consistente stock di vetture, che le rende pertanto ancora disponibili e che copre l’intera gamma di motorizzazioni.

Audi A1: la “piccola” anche in versione Allstreet

La compatta di segmento B di Audi continua ad essere offerta in versione Sportback e nella variante crossover Allstreet. Il prezzo entry level è di 27.800 euro per la prima e di 29.700 euro per la versione con assetto rialzato. La gamma di motorizzazioni si compone delle seguenti opzioni:

30 TFSI : il 1.0 tre cilindri eroga 116 CV ed è abbinato al cambio manuale e S tronic a doppia frizione. Questa versione è guidabile anche dai neopatentati.

: il 1.0 tre cilindri eroga 116 CV ed è abbinato al cambio manuale e S tronic a doppia frizione. Questa versione è guidabile anche dai neopatentati. 35 TFSI : il 1.5 quattro cilindri sviluppa 150 CV ed è abbinato esclusivamente al cambio doppia frizione S tronic .

: il 1.5 quattro cilindri sviluppa 150 CV ed è abbinato esclusivamente al cambio doppia frizione . 40 TFSI: il 2.0 quattro cilindri ha una potenza di 207 CV ed è disponibile solo sulla versione Sportback.

Audi Q2: SUV compatto premium

Nonostante il modello compia quest’anno dieci anni, la Q2 è ancora un punto di riferimento tra i SUV compatti di posizionamento premium. Il prezzo base del modello è in questo caso di 32.500 euro. La gamma di motorizzazioni si compone di unità benzina e diesel. Tra i benzina troviamo:

30 TFSI con il 1.0 da 116 CV (adatto ai neopatentati);

con il 1.0 da 116 CV (adatto ai neopatentati); 35 TFSI con il 1.5 da 150 CV con tecnologia Cylinder on Demand (COD) , che disattiva due dei quattro cilindri per migliorare l’efficienza;

con il 1.5 da 150 CV con tecnologia , che disattiva due dei quattro cilindri per migliorare l’efficienza; 40 TFSI con il 2.0 da 190 CV è disponibile anche con la trazione integrale quattro ;

con il 2.0 da 190 CV è disponibile anche con la trazione integrale ; SQ2 equipaggiata con il 2.0 TFSI da 300 CV.

Per quanto riguarda i diesel la gamma si basa sul collaudato 2.0 TDI, in due livelli di potenza: