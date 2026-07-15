Audi, la prima RS Q5 è già su strada: paparazzata con parafanghi allargati

Finalmente ci siamo e anche la Q5 avrà la sua versione “RennSport“, termine tedesco traducibile in italiano come “Sport da competizione”. Il marchio dei Quattro Anelli sta vivendo una fase di appannamento e nel primo semestre si è registrato un crollo del -27% in America, portando il bilancio mondiale del Gruppo Volkswagen, in cui rientra Audi, a marcare un -6% anche in Asia a causa delle difficoltà del mercato. Il brand di Ingolstadt può contare su un’ampia gamma, tuttavia all’appello mancava una versione pepata del SUV Q5.

Dopo l’annuncio del mastodontico Q9 con tre file di sedili, ci sarà spazio anche per l’inedita RS Q5. Nata per sfidare BMW X3 e Mercedes-Benz GLK, da quasi venti anni la Q5 è uno dei prodotti di maggiore successo del brand tedesco in Europa. Un filmato, pubblicato dal canale YouTube NCars, ha mostrato una serie di prototipi camuffati, tra cui proprio l’Audi RS Q5.

Le caratteristiche del nuovo modello

La vettura presenta passaruota allargati, pneumatici di grandi dimensioni e carreggiate anteriori e posteriori più ampie rispetto alla versione tradizionale. L’adesivo giallo ad alta tensione evidenzia che si tratta di una variante ibrida plug-in. La Q5 ha diversi aspetti in comune con la A5, e le versioni ad alte prestazioni dovrebbero presentare lo stesso schema tecnico. La RS Q5 presenterà il V6 plug-in hybrid della RS 5, in grado di erogare 630 CV e 825 Nm di coppia.

L’ibrida plug-in di Audi Sport presenta una batteria da 25,9 kWh, ma la RS5 Avant pesa ben 2.370 kg. Dato che i SUV pesano più delle berline, il peso finale della RS5 potrebbe essere superiore. La SQ5 pesa 75 kg in più rispetto alla S5 Avant. Quindi le performance top non mancheranno, ma non aspettatevi una super agilità nei tratti misti come una vera sportiva. Il legame tra la Macan e la Q5 caratterizzerà anche la nuova versione RS.

I nuovi progetti

Nel filmato in alto si vedono camuffate anche la SQ9 con quattro terminali di scarico e la prossima serie della RS 6 Avant di prossima generazione. Non è ancora stata ufficializzata una data ufficiale, ma è evidente che siamo agli ultimi test prima del lancio.

Le nuove RS Q5, Q9 e SQ9 completeranno una offerta già piuttosto ricca. Con le proposte elettrificate Audi spera di tornare ai fasti del passato. La A1 e la Q2 sono state ritirate all’inizio di quest’anno e hanno lasciato un vuoto nel cuore deli appassionati. Il marchio tedesco ha salutato anche A5 Coupé, A5 Cabriolet, TT e R8, emblemi del precedente corso, preferendo inaugurare una nuova fase. L’era green per ora non ha portato i risultati sperati, ma le trasformazioni richiedono dei sacrifici.