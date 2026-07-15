Yangwang U9 Xtreme, così è pronta ad abbattere il muro dei 500 km/h

Il marchio di lusso di BYD ha già stabilito un primato mondiale di velocità massima per auto di serie, raggiungendo i 496,22 km/h presso il circuito di prova ATP Automotive Testing di Papenburg, in Germania. Il 14 settembre 2025 la Yangwang U9 Xtreme ha toccato un nuovo standard nella mobilità elettrica, combinando potenza e velocità ineguagliabili.

Con un impianto elettrico ad altissima tensione da 1200 V, una batteria Blade al litio ferro fosfato con una super velocità di scarica di 30C, quattro motori che operano fino a 30.000 giri/min e che producono una potenza totale di quasi 3000 CV, la vettura ha raggiunto il record mondiale. I vertici non sembrano essere ancora soddisfatti e nel corso di una intervista presso lo stand di Denza al Goodwood Festival of Speed, la vicepresidente di BYD, Stella Li, ha annunciato i nuovi obiettivi della Yangwang U9 Xtreme.

Oltre i 500 km/h

L’hypercar cinese ha già superato il precedente primato di 490,5 km/h fissato dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+. Koenigsegg ha assicurato che l’hypercar Jesko Absolut può raggiungere velocità ancora maggiori, ma per ora il fondatore si è esposto sulla base delle simulazioni. Il major dagli occhi a mandorla ha dimostrato con i fatti di essere in grado di demolire record.

Stella Li ha spiegato che il primato stabilito dalla U9 Xtreme lo scorso settembre può essere battuto. Il team di collaudo le ha confessato che la vettura vanta un potenziale ancora non espresso al 100%. Questo vuol dire che ha richiesto un secondo tentativo per infrangere la barriera dei 500 km/h. La vicepresidente di BYD ha promesso alla squadra di Yangwang una “seconda possibilità” e ha chiesto agli spettatori di attendere la seconda prova dell’U9 Xtreme a novembre.

Alla velocità della luce

La BBC ha riportato che, in base alle analisi condotte nel test dell’hypercar, i dati mostravano che il collaudatore Marc Basseng aveva ancora 1,5 secondi di accelerazione a pieno regime prima di alzare il piede. Date una occhiata al filmato in alto del canale YouTube YOUCAR.

Con un grande splitter anteriore in carbonio, un diffusore posteriore, un cofano a doppio canale e un alto spoiler posteriore a collo di cigno l’auto ha dimostrato di essere diventata il punto di riferimento mondiale. A novembre la Yangwang U9 Xtreme ci riproverà sul circuito ATP, un ovale ad alta velocità di 12,3 km con due rettilinei di 4 km ciascuno. Il bolide riuscirà a raggiungere la velocità dichiarata di 500 km/h? Con 2.220 kW (2.977 CV) e un rapporto peso/potenza di 1.200 CV per tonnellata il mostro cinese ha tutte le possibilità di superare i 500 km/h, ma dovrà trovare le condizioni di pista ideali.