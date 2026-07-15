Custodisce una Saab con appena 7 km per 46 anni: la rivendita record commuove tutti

Il danaro non farà la felicità, ma è sempre risultato di grande utilità, soprattutto per la ricerca scientifica. Alla morte del suo collezionista, l’esemplare di Saab 96 V4, con soli 7 km sul contachilometri, è stata ritrovata in un fienile fatiscente. La vettura, prodotta dalla Casa svedese tra il 1967 e il 1980, equipaggiava un motore a due tempi in una prima fase, ma dal 1967 venne dotata di un quattro tempi V4 per stare al passo degli standard dell’epoca.

Nel 1968 la 96 V4 fece schizzare le vendite del 41,5% in Svezia e del 10% all’estero. I segreti dell’auto stavano tutti in una carrozzeria monoscocca, con un assetto che registrò anche importanti risultati nei rally. Con un innovativo schema delle sospensioni e un motore più prestazionale la vettura attirò l’interesse degli appassionati che avevano assistito ai trionfi di Stig Blomqvist e Per Eklund.

Lo scopo della vendita

L’unità, dopo la scomparsa del proprietario, è stata venduta per 500.000 corone (al cambio odierno 45.249,56 euro) e l’intero ricavato è stato devoluto ai ricercatori, che ora gli sono molto grati. Non sono chiari i motivi che hanno spinto l’uomo a non superare i 7 km a bordo della 96 V4, tuttavia la storia ha spinto molti appassionati a presentare offerte importanti all’asta.

Il denaro è stato devoluto direttamente alla ricerca, insieme al resto del patrimonio dell’uomo, che ha donato un totale di tre milioni di corone per finanziare due dottorandi in questo campo. “Sono stati di grande beneficio. Il defunto voleva devolvere il suo patrimonio alla ricerca sul mieloma, un tumore del sangue", ha annunciato Ulf Henrik Mellqvist. Questa malattia ha segnato la vita anche della leggenda del calcio Klas Ingesson, ex centrocampista del Bari, del Bologna e del Lecce in Seria A.

“Abbiamo fatto così tanti progressi nella ricerca su questa malattia che, se Klas fosse vivo oggi, avrebbe avuto molte più possibilità di guarigione", ha assicurato Ulf Henrik Mellqvist. Grazie ai fondi sono stati fatti progressi scientifici ed è meraviglioso che la storia di un modello iconico della cultura motoristica svedese abbia avuto un tale impatto positivo.

Sacrificio sensato

Il proprietario ha tenuto nascosta la Saab dal 1979 con uno scopo benefico? Dopo decenni di incuria, la vettura svedese è tornata a prendere luce. “Dev’essere stato un eldorado per tutti gli appassionati di auto. Perché c’erano circa un centinaio di veicoli nel cortile. Ma erano piuttosto usurati, molti li avevano usati come magazzini di pezzi di ricambio nel corso degli anni. Ma il vero tesoro era questa Saab", ha annunciato il medico capo Ulf Henrik Mellqvist a Carup, come riportato sul magazine Carup.se.

La vettura è stata realizzata nello stabilimento Saab di Uusimaa, in Finlandia, nel 1979. Fu uno degli ultimi esemplari mai costruiti di questo modello che per 13 anni è stato in costante evoluzione. L’ultima unità fu guidata direttamente al Museo Saab di Trollhättan dal campione dei rally Eric Carlsson På Taket, che al volante di una 96 si era aggiudicato il Rally di Monte Carlo nel 1962 e nel 1963.