Cerca

È in offerta con il 35% di sconto la colonnina di ricarica portatile da 11 kW per la tua auto

Una soluzione flessibile per migliorare l'esperienza di ricarica.

È in offerta con il 35% di sconto la colonnina di ricarica portatile da 11 kW per la tua auto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 12 feb 2026

Non tutti coloro che hanno un’auto elettrica hanno la possibilità di installare una wallbox fissa. Ma, in garage (così come nel parcheggio aziendale o in qualsiasi altro luogo) dove è presenta una presa trifase, è possibile risolvere il problema con una colonnina di ricarica portatile. Uno strumento che permette di sfruttare l’infrastruttura esistenze senza dover ricorrere a interventi strutturali sull’impianto elettrico. Tra queste soluzioni oggi è in offerta con il 35% di sconto la colonnina di ricarica portatile da 11 kW.

Acquista la colonnina di ricarica portatile da 11 kW a meno di 170€

La comodità di una colonnina portatile

La colonnina di ricarica VDLPOWEREU integra nel cavo una centralina di controllo che gestisce la comunicazione con il veicolo. Si collega alla presa trifase disponibile e all’auto tramite connettore Tipo 2. Dal punto di vista tecnico, la portabilità non comporta una riduzione delle prestazioni. Anche con una potenza fino a 11 kW in corrente alternata trifase, il sistema resta trasportabile e riutilizzabile in luoghi diversi, come una seconda casa o la sede della propria azienda. È una soluzione che punta sulla flessibilità. E che si rivela particolarmente utile soprattutto per chi non vuole (o non può) prevedere una colonnina fissa e allo stesso tempo non desidera rinunciare a tempi di ricarica più rapidi rispetto alla classiche prese domestiche.

VDLPOWEREU Colonnina Ricarica Auto Elettrica, 11KW Caricabatterie per Veicoli Elettrici da Tipo 2, Cavo di Ricarica per Veicoli Elettrici da 6-16A con Presa Trifase CEE, IP65 (IEC 62196-2), LCD

VDLPOWEREU Colonnina Ricarica Auto Elettrica, 11KW Caricabatterie per Veicoli Elettrici da Tipo 2, Cavo di Ricarica per Veicoli Elettrici da 6-16A con Presa Trifase CEE, IP65 (IEC 62196-2), LCD

161,53249,00€-35%
Vedi l’offerta

La colonnina VDLPOWEREU è compatibilità con lo standard IEC 62196-2 (Tipo 2), utilizzabile con la maggior parte delle auto elettriche (Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Peugeot o Fiat). Questa colonnina ha un livello di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, mentre il cavo da cinque metri con rivestimento in TPU può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica.

Acquista la colonnina di ricarica portatile da 11 kW a meno di 170€

Tra gli aspetti interessanti di questo dispositivo c’è la funzione di programmazione ritardata. È quella funzione utile per pianificare quando avviare la ricarica così da sfruttare le fasce orarie più convenienti e risparmiare su ogni rifornimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Queste lampadine OSRAM in offerta promettono un 220% in più di luminosità
Offerte e Promozioni
Quando cambiare le candele? Ecco il tester in offerta per scoprirlo in qualsiasi momento
Offerte e Promozioni
È in offerta la tuta impermeabile per utilizzare la moto anche nelle giornate di pioggia e vento
Offerte e Promozioni
Ripara le gomme dell’auto con questo sigillante in offerta compatibile con i sensori TPMS
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.