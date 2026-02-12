È in offerta con il 35% di sconto la colonnina di ricarica portatile da 11 kW per la tua auto

Non tutti coloro che hanno un’auto elettrica hanno la possibilità di installare una wallbox fissa. Ma, in garage (così come nel parcheggio aziendale o in qualsiasi altro luogo) dove è presenta una presa trifase, è possibile risolvere il problema con una colonnina di ricarica portatile. Uno strumento che permette di sfruttare l’infrastruttura esistenze senza dover ricorrere a interventi strutturali sull’impianto elettrico. Tra queste soluzioni oggi è in offerta con il 35% di sconto la colonnina di ricarica portatile da 11 kW.

La comodità di una colonnina portatile

La colonnina di ricarica VDLPOWEREU integra nel cavo una centralina di controllo che gestisce la comunicazione con il veicolo. Si collega alla presa trifase disponibile e all’auto tramite connettore Tipo 2. Dal punto di vista tecnico, la portabilità non comporta una riduzione delle prestazioni. Anche con una potenza fino a 11 kW in corrente alternata trifase, il sistema resta trasportabile e riutilizzabile in luoghi diversi, come una seconda casa o la sede della propria azienda. È una soluzione che punta sulla flessibilità. E che si rivela particolarmente utile soprattutto per chi non vuole (o non può) prevedere una colonnina fissa e allo stesso tempo non desidera rinunciare a tempi di ricarica più rapidi rispetto alla classiche prese domestiche.

La colonnina VDLPOWEREU è compatibilità con lo standard IEC 62196-2 (Tipo 2), utilizzabile con la maggior parte delle auto elettriche (Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Peugeot o Fiat). Questa colonnina ha un livello di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, mentre il cavo da cinque metri con rivestimento in TPU può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica.

Tra gli aspetti interessanti di questo dispositivo c’è la funzione di programmazione ritardata. È quella funzione utile per pianificare quando avviare la ricarica così da sfruttare le fasce orarie più convenienti e risparmiare su ogni rifornimento.