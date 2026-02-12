Volkswagen, tornano i Super Hybrid Days: offerta Bonus Super Ibrido per Tiguan e Golf

Volkswagen rilancia i Super Hybrid Days. Si tratta del classico Porte Aperte dedicato, però, al Super Ibrido della casa automobilistica tedesca. Sabato 21 e domenica 22 febbraio gli interessati potranno recarsi nelle concessionarie Volkswagen per scoprire la tecnologia ibrida Plug-in dei modelli Tiguan eHybrid e Golf eHybrid.

LA TECNOLOGIA VOLKSWAGEN EHYBRID

Entrambi i modelli possono contare su di un’autonomia in elettrico che supera i 100 km. Il powertrain Plug-in sviluppato dalla casa automobilistica è proposto in due varianti: la prima eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e una coppia di 350 Nm, l’altra una potenza di sistema di 200 kW (272 CV) e una coppia di 400 Nm. La potenza viene trasferita alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a sei marce appositamente progettato per i sistemi Plug-in. L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 19,7 kWh netti che supporta anche la ricarica in corrente continua fino a 50 kW di potenza.

L’OFFERTA SUPERBONUS IBRIDO

Contestualmente, Volkswagen offre per tutto il mese di febbraio l’offerta “Bonus Super Ibrido“. La Tiguan eHybrid beneficia di un vantaggio di 7.500 euro in caso di permuta o rottamazione, 6.000 euro per la Golf eHybrid. Scegliendo poi la formula finanziaria, è possibile avere la Tiguan eHybrid 204 CV Edition Plus con un anticipo di 5.000 euro e 35 rate mensili da 379 euro (TAN 5,99% fisso, TAEG 6,83%). Nell’offerta sono inclusi una percorrenza di 30.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

Prezzo di Listino 50.050 euro. Il prezzo in promozione di 42.517 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 7.533 euro – Anticipo 5.000 euro – Finanziamento di 37.897 euro in 35 rate da 378,98 euro. Interessi 6.178,08 euro – TAN 5,99% fisso – TAEG 6,83% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 30.810,78 euro, per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,20 euro/km. Spese istruttoria pratica 380 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 37.897 euro – Spese di incasso rata 3,40 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 94,74 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 44.295,22 euro.

Il finanziamento per la Golf eHybrid 204 CV nella versione Edition Plus prevede un anticipo di 5.000 euro e 35 rate mensili da 339 euro (TAN 5,99% fisso, TAEG 6,92%). Nell’offerta sono inclusi una percorrenza di 30.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

Prezzo di Listino 43.450 euro. Il prezzo in promozione di 37.393 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 6.057 euro – Anticipo 5.000 euro – Finanziamento di 32.773 euro in 35 rate da 338,99 euro. Interessi 5.305,04 euro – TAN 5,99% fisso – TAEG 6,92% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 26.213,39 euro, per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,20 euro/km. Spese istruttoria pratica 380 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 32.773 euro – Spese di incasso rata 3,40 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 81,93 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 38.285,37 euro.