Subaru potrebbe cambiare il modo in cui chiama i suoi modelli

Sembra che Subaru stia per cambiare il tipo di denominazione che utilizzerà per i prossimi modelli di auto. A suggerire questa ipotesi ci sono i depositi di tre nuovi marchi presso l’Ufficio brevetti statunitense avvenuti nelle ultime settimane. I nomi registrati sono ACX, VPX e ZPX, e potrebbero indicare una nuova generazione di veicoli elettrici in arrivo. A confermare questa ipotesi c’è il fatto che tutte e tre le sigle sono collegate alla dicitura “automobili e parti strutturali per auto elettriche”, un dettaglio che lascia poco spazio a dubbi.

Quali modelli potrebbe realizzare Subaru

Questi nomi rappresentano una novità assoluta per il marchio giapponese. Non si tratta infatti di sigle legate a componenti tecnici, né di richiami a modelli storici della casa. Subaru non ha mai utilizzato ACX, VPX o ZPX nella sua storia, e nemmeno in forma di concept. Le registrazioni si distinguono inoltre per un altro dettaglio significativo. Ciascun nome è stato registrato anche nella versione STI e Wilderness, due linee che evocano, rispettivamente, le prestazioni sportive e le capacità da fuoristrada.

La presenza della sigla STI è particolarmente interessante, considerando che attualmente Subaru non ha in listino nessun modello venduto negli Stati Uniti con questa denominazione. Le versioni tS della BRZ e WRX includono alcuni componenti firmati STI, ma non si tratta di vere e proprie varianti sportive complete.

La registrazione di questi marchi non è però conferma di modelli che effettivamente verranno prodotti. In passato, infatti, più volte Subaru ha depositato marchi che poi non ha utilizzato. È il caso, solo per citarne alcuni, di Accomplice, Everpass, Trailhead, Trailseeker e Outsider. L’unico nome effettivamente entrato nella gamma è stato “Uncharted”, utilizzato recentemente per un crossover elettrico.

L’unica differenza rispetto al passato sta nella registrazione anche delle versioni STI e Wilderness, un dettaglio che suggerisce come ACX, VPX e ZPX siano progetti avanzati che potrebbero presto essere lanciati ufficialmente. Il possibile cambio di denominazione indica anche la volontà di Subaru di abbandonare gradualmente i nomi descrittivi o naturalistici, come Forester o Crosstrek, a favore di nomi più tecnici e sintetici, simili a quelli già utilizzati in passato.